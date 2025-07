Agência Minas Gerais | Governo convoca para posse os 43 recém-nomeados do concurso de Agente Socioeducativo

A convocação dos 43 candidatos recém-nomeados do concurso público regido pelo Edital 01/2022, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, será publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (10/7). Os convocados deverão comparecer à Audiência Pública de Posse no dia 30/7, às 8h, no Auditório do Prédio Alterosa, na Cidade Administrativa, no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte.

A lista de documentos exigidos dos convocados e demais informações relativas à posse podem ser verificadas na própria edição do “Minas Gerais”, no site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e neste link.

A nomeação dos 43 candidatos foi publicada na edição de sábado (5/7) do Diário Oficial, completando o preenchimento das 270 vagas disponibilizadas no concurso. As demais 227 vagas já haviam sido preenchidas no dia 27/6.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, a convocação desta quinta-feira concretiza a série de avanços proporcionada pelo Governo do Estado ao Sistema Socioeducativo. “Demostra o compromisso de Minas Gerais com os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, humanizando ainda mais o tratamento oferecido para retirá-los da trajetória de envolvimento com o crime”, alega.

Nos últimos quatro anos o atendimento oferecido por meio da gestão direta aos adolescentes com medida socioeducativa teve um aumento de 19% no acesso ao ensino, de 8% no oferecimento de oficinas, de 7% no acesso ao esporte e lazer e de 18% na profissionalização de jovens que cumprem medida socioeducativa em unidades mineiras. Além disso, 59 novos veículos foram disponibilizados pelo Estado ao sistema.