Ato Cívico e desfile em Sorocaba marcam homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932 – Agência de Notícias

Um ato cívico na Praça 9 de Julho, região central da cidade, marcou as homenagens à Revolução Constitucionalista de 1932, na manhã desta quarta-feira (9). O evento, realizado pelo Comando do Policiamento do Interior (CPI-7), com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, contou, ainda, com desfile de tropas de forças de segurança da cidade, grupos escoteiros e de jipe clube, ao som da Banda Regimental de Música do CPI-7.

“A iniciativa colabora para um resgate histórico, fundamental para manter o cívico e de cidadania. Esse foi um momento histórico para o nosso Estado, que contribui para a formação da nossa nação. Parabenizamos todos os responsáveis pela celebração”, declarou o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga.

O ato consistiu na apresentação das tropas, hasteamento de bandeiras, deposição de arranjo de flores no Monumento ao Soldado Constitucionalista e desfile a pé e motorizado partindo da Praça Nove de Julho, seguindo pela Avenida Eugênio Salerno até a E.E. “Dr. Júlio Prestes de Albuquerque” (Estadão), retornando pela mesma via e finalizando o trajeto na Avenida Moreira César, na altura da Rua da Penha. O tráfego pela via, que foi interrompido momentaneamente para o evento, teve o acompanhamento de agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade (Semob).

O desfile a pé contou com a participação de integrantes do Centro Tecnológico da Marinha, Tiro de Guerra, Polícia Militar, 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), 14ª Circunscrição de Serviço Militar (CSM), Jovens Brasileiros em Ação, Grupos de Escoteiros, Ordem Demolay e Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas. De forma motorizada participaram viaturas da Polícia Militar, 14º BAEP, Marinha do Brasil, Policiamento Rodoviário, Policiamento Ambiental, Grupamento de Bombeiros, Guarda Civil Municipal (GCM) e Jeep Clube de Sorocaba – Torque Quatro.

Entre as autoridades presentes, estiveram diversos secretários municipais como de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; e de Cultura (Secult), Luiz Antonio Zamuner; o Comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, Davi Dutra; o Coronel Thomazelli, à frente do Comando de Policiamento do Interior – 7 (CPI-7); o Tenente Coronel André Zanella Neto, do Comandante da Base de Apoio Regional do Exército Sorocaba; o Major PM Carneiro, representando o 7º Batalhão da PM de Sorocaba (7º BPMI); o Tenente Coronel Gustavo, pelo 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP); o Capitão de Mar e Guerra da Marinha, engenheiro Mario Alves dos Santos Junior; além de outras autoridades como capitães e tenentes.

Exposição

Em alusão à Revolução Constitucionalista de 1932, os sorocabanos ainda podem conferir a exposição “Vitrine – A Sorocabana de 32”, com objetos do colecionador Beda Motero, no Pátio Cianê Shopping. A mostra gratuita está disponível para visitação no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 31 de julho.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, e conta com diversos objetos, alguns até raros, entre documentos, numismática, projéteis deflagrados e tralhas encontradas em trincheiras, dando a oportunidade para que outras pessoas possam conferir e conhecer um pouco mais desse marco histórico do Brasil.

A exposição “Vitrine – A Sorocaba de 32” pode ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos, das 12h às 20h, até o dia 31 de julho. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.