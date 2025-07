Casal investigado por envolvimento na morte de vítima de golpe na OLX é alvo de operação em Boa Vista

Foto: Divulgação/PCRR



Um casal investigado por envolvimento da execução de Luiz Eduardo Peixoto de Araújo, vítima de um golpe na internet, foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a Operação Anúncio Mortal nesta terça-feira, 8.

A ação aconteceu nos bairros Silvio Leite, Caçari e Distrito Industrial. Foram apreendidos objetos que podem auxiliar no esclarecimento do crime, que aconteceu em 2018.

Relembre o caso

No final da tarde do dia 21 de fevereiro daquele ano, um homem foi encontrado carbonizado no Anel Viário. O corpo foi removido ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, assim, a vítima foi identificada.

Além de apresentar sinais de carbonização, o cadáver possuía uma perfuração de arma de fogo na testa, indicando execução.

As investigações revelaram que Luiz Eduardo caiu em um golpe aplicado por meio de um falso anúncio de venda de veículo na plataforma OLX. O golpista se passou pelo verdadeiro dono do carro, negociou com a vítima e, porteriormente, recebeu o valor por transferência bancária.

Após a transação, Luiz procurou a suposta vendedora, a ex-esposa do golpista, quando foi informado de que ela não havia anunciado e nem tratado da venda com ele.

A investigação apontou ainda que o golpista colocou o anúncio da mulher e republicou o mesmo anúncio passando a intermediar a venda do veículo dela.

Percebendo que havia sido enganado e inconformado com a situação, a vítima passou a insistir com a mulher para receber o carro ou então seu dinheiro de volta. Diante da insistência, ela relatou o caso ao ex-marido, que afirmou que resolveria a situação.

Dias depois, de acordo com familiares da vítima, Luiz Eduardo voltou a procurar a mulher e, após esse encontro, desapareceu. No mesmo dia, ele foi encontrado morto.

Ainda conforme a apuração do caso, o suspeito teria tentado despistar os investigadores, fazendo acreditar que a vítima havia sido executada por uma facção criminosa. Ele negou qualquer participação no crime.

A vítima não possuía antecedentes criminais, era conhecida pelo bom comportamento social e, além disso, deixou esposa e filhos.

O caso segue sob investigação pela Delegacia Geral de Homicídios (DGH).

Fonte: Da Redação