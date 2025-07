Fumacê percorre oito bairros da Capital nesta terça-feira (08) – CGNotícias

Por MRNews



O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado nesta terça-feira (08/07), nos bairros Caiobá, São Conrado, Jardim Tijuca, Tarumã, Aero Rancho, Jardim Centenário, Jardim Los Angeles e Jardim Centro Oeste.

Com o uso do serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê. As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Itinerário

Caiobá – Rua Jeromyta Maria de Souza, com a Rua Cachoeira do Campo

São Conrado – Rua Ouro Preto, com a Rua Planaltina

Jardim Tijuca – Rua Paraguaçu, com a Rua Rio da Prata

Tarumã – Rua Taiama, com a Rua Fanorte

Aero Rancho – Rua Alagoinhas, com a Rua Galeão

Jardim Centenário – Rua Granada, com a Rua Moçambique

Jardim Los Angeles – Rua Afonso Celso, com a Rua Francisco Espinosa

Jardim Centro Oeste – Rua Araraquara, com a Rua dos Timbós