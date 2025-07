Ivinhema apresenta novas obras pelo MS Ativo Municipalismo e vai alcançar 100% de pavimentação asfáltica para o município e o Distrito de Amandina

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, esteve nesta terça-feira (9) na Governadoria, junto com sua equipe de trabalho e vereadores do município. Eles participaram de uma reunião com o governador Eduardo Riedel para discutir os próximos passos da segunda fase do programa MS Ativo Municipalismo, que tem levado obras e melhorias para todos os cantos do Estado.

Durante o encontro, Riedel reforçou o compromisso do Governo do Estado com os municípios e destacou que trabalhar em parceria com as prefeituras é a melhor forma de atender a população de maneira mais rápida e eficiente. Segundo ele, o municipalismo tem sido a marca de sua gestão, levando desenvolvimento para onde as pessoas vivem e precisam. “É uma transformação muito grande que estamos vivendo, com esta capacidade de olhar pra frente, com planejamento, e o município está no caminho certo”, afirmou o governador.

Na presença de representantes da estadual, foram definidos projetos de asfaltamento para o Distrito de Amandina, além disso a gestão municipal vai garantir a cobertura asfáltica na totalidade das vias da cidade. Outro destaque do município é que alcançará em breve a universalização no saneamento básico, alcançando 98%. “Nós vamos deixar o Distrito da Amandina 100% pavimentada com este projeto”, garantiu.

Ivinhema já vem colhendo frutos dessa parceria. Diversas obras foram entregues recentemente, como a recuperação de várias ruas da cidade e a reforma de quatro escolas estaduais. Também foi implantado um sistema completo de esgoto, com estação de tratamento e toda a estrutura de redes e ligações, além de melhorias no abastecimento de água e a perfuração de um novo poço tubular.

A cidade ainda está com importantes obras em andamento, como a construção de 30 casas populares – 22 na área urbana e 8 no distrito de Amandina –, além de duas moradias para substituir residências precárias. No Loteamento Residencial Água Azul, estão sendo erguidas 134 novas unidades habitacionais. O sistema de esgotamento sanitário também está sendo ampliado por meio de uma parceria público-privada, com nova estação de tratamento, redes e ligações.

E não para por aí. O município já tem novos projetos previstos, incluindo mais asfalto e drenagem no bairro Água Azul, melhorias na Avenida Joaquim Bernardes dos Santos e a pavimentação da Rua Perimetral Geraldo Dutra, no bairro Industrial.

A reunião de hoje foi mais um passo importante para garantir que essas obras saiam do papel e continuem transformando a realidade de Ivinhema. A expectativa é que, com o apoio do Governo do Estado, o município siga avançando e levando mais qualidade de vida para a população.

A reunião contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), os deputados estaduais Mara Caseiro, Roberto Hashioka, Rinaldo Modesto, Pedro Caravina, Coronel Davi, Londres Machado e Zé Teixeira. Também participou o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende