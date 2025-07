Sem energia elétrica, produtores da vicinal Barra do Vento na região do Água Boa relatam prejuízos: ‘animais morrendo’

Imagem ilustrativa/Marcello Casal Jr/Agência Brasil



Produtores da vicinal Barra do Vento, no Água Boa, região rural da capital, relataram nesta quarta-feira, 9, os prejuízos causados por conta do desligamento repentino da energia elétrica para a região.

De acordo com o produtor Celso Perdiz, o problema acontece há três dias. O resultado é que alguns animais estão morrendo, já que os produtores dependem da energia para manter chocadeiras de aves e até o manejo de peixes em funcionamento.

“Há três dias estamos com esse problema de energia, ontem desligaram às 17h da tarde e só retornou às 6h da manhã. Hoje estávamos sem energia também. Quando não tem energia, se perde tudo, os animais estão morrendo”, explicou.

Do mesmo modo, um outro morador que não foi identificado, reforçou o pedido de ajuda dos agricultores que estão perdendo parte das produções.

“Um conhecido perdeu todo um lote de peixes criados em tanque por conta da falha na distribuição de energia. São peixes e pintos de chocadeiras morrendo. Existem pessoas que têm comércio e que estão jogando frangos e laticínios no mato. Há prejuízos com as vendas, pois também precisam de internet para realizar essas vendas”, explicou.

A reportagem entrou em contato com a Roraima Energia para verificar os motivos dos constantes desligamentos de energia para a região e aguarda retorno.

Fonte: Da Redação