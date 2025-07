IFSP realiza primeira audiência pública para implantação do Campus São Vicente – IFSP

Encontro acontece no dia 18 de julho, na Câmara Municipal da cidade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) convida a comunidade vicentina para participar da Primeira Audiência Pública do Campus São Vicente, que será realizada no dia 18 de julho de 2025, às 19h, na Câmara Municipal de São Vicente, localizada na Rua Jacob Emmerick, 1195 – Parque Bitaru.

A audiência tem como objetivo apresentar à população as propostas iniciais para a implantação do campus, discutir demandas locais e ouvir sugestões da sociedade civil, gestores públicos, entidades de classe e representantes da educação.

A instalação do campus São Vicente faz parte da estratégia de expansão e interiorização do IFSP, com foco na promoção da educação pública, gratuita e de qualidade, voltada para a formação profissional e tecnológica.

A presença da população é fundamental para garantir que o novo campus atenda às reais necessidades da região.