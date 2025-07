São José estreia no ciclismo com medalhas de ouro e bronze

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

Colaborou a estagiária Mirella Ramos Ferreira

Além dos pódios no xadrez e damas nesta sexta-feira (11), a equipe de ciclismo de São José dos Campos estreou nos Jogos Regionais conquistando três medalhas — duas de ouro e uma de bronze — nas provas de velocidade disputadas no Parque Ribeirão Vermelho.

Entre os destaques do dia está Liara Assunção, que brilhou ao lado de Ana Pavão na prova de Velocidade Olímpica Feminina, garantindo o ouro para São José. Liara ainda voltou ao pódio na Velocidade Individual Feminina, conquistando mais uma medalha de ouro com excelente desempenho.

Ana Carolina e Liara na prova e velocidade olímpica: mais um ouro

No masculino, a equipe formada por Erick Fagundes, Juan Amarilla e Tarcis Santos levou o bronze na Velocidade Olímpica Masculina, fechando a participação joseense com mais um lugar no pódio.

Erick Fagundes, de 20 anos, é atleta do programa Atleta Cidadão desde 2020. Com uma trajetória sólida e resultados expressivos, ele chega para buscar mais medalhas.

“Já participei do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Interestadual, entre outros. Fui campeão brasileiro de pista em 2023, além de ter conquistado um terceiro lugar no mesmo campeonato. Também já fui campeão paulista e recentemente fiquei em terceiro no Interestadual.”

Erick Fagundes, de 20 anos, é atleta do programa Atleta Cidadão desde 2020

Competir em casa, segundo Erick, é motivo de orgulho e responsabilidade: “Representar São José dos Campos em uma competição como essa, ainda mais sendo na nossa cidade, é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma realização. Ter um evento desse porte aqui é muito importante pra gente, atletas da casa.”

Tarcis, Juan e Erick conquistaram a medalha de bronze na prova de velocidade

Com os resultados deste primeiro dia, São José ocupa a 1ª colocação na classificação parcial do feminino e a 3ª colocação no masculino.

As próximas provas de ciclismo estão marcadas para o fim de semana. Neste sábado (12) acontece a prova Critério por Pontos e no domingo (13) a Prova de Resistência.

Bocha na final

A equipe de bocha de São José se classificou para a final após vitória consistente por 2 a 0 sobre Taubaté, no Clube de Campo Santa Rita.

Nas duas partidas da semifinal, os joseenses dominaram as ações e venceram com as mesmas parciais: 18 a 6 e 18 a 6. Agora, São José vai em busca do título neste sábado (12), quando enfrenta Caçapava na grande final, também no Clube de Campo Santa Rita.

Vôlei de Praia avança

As duplas de vôlei de praia de São José também conquistaram duas vitórias importantes, em disputas realizadas nas quadras do Thermas do Vale.

No feminino, São José venceu Campos do Jordão por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 17 e 21 a 16, em jogo válido pelas quartas de final. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na semifinal, que será disputada neste sábado (12), contra Guararema.

Já no masculino, São José também enfrentaria Campos do Jordão, mas venceu por W.O., com parciais simbólicas de 21 a 0 e 21 a 0, em confronto válido pela fase de grupos. A equipe volta à quadra neste sábado, nas quartas de final, com adversário ainda a ser definido.



MAIS NOTÍCIAS



Esporte e Qualidade de Vida