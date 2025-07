Agência Minas Gerais | Governo de Minas apoia artesãos mineiros na 25ª edição da Fenearte em Pernambuco

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), em parceria com o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp), e o Sebrae Minas, segue apoiando a participação de artesãos mineiros na Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), em Pernambuco.

A 25ª edição da Feira, que teve início na quarta-feira (9/7) e vai até o dia 20 deste mês, contemplará mais de 200 artesãos de 18 municípios mineiros e da capital. Os artesãos e as entidades representativas foram selecionados por meio de edital de chamamento público da Sede-MG.

A participação de Minas na Fenearte é uma oportunidade para os artesãos mineiros mostrarem seus produtos a um público diversificado, valorizando e fortalecendo a imagem do estado como um polo de artesanato de qualidade.

Para o subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo, Rodrigo Melo, o apoio do Governo de Minas ao evento desde 2014 demonstra o compromisso com o desenvolvimento do setor artesanal e a valorização da cultura local.

“Já são 21 anos que o Estado está presente de forma ininterrupta na Fenearte, cumprindo nosso papel de fomentar o artesanato local. No ano passado, durante a Fenearte, foram vendidas 8,6 mil peças, resultando em quase R$ 700 mil aos artesãos apoiados pelo Estado. O Governo de Minas valoriza e segue apoiando esse setor que também promove geração de renda e dignidade para os mineiros”, ressalta Melo.

Apoio que se transforma em tradição

Desde 2004, o Governo de Minas, em parceria com o Sebrae Minas, está presente de forma ininterrupta em todas as edições da Fenearte por meio da Diretoria do Artesanato Mineiro, da Sede-MG, cumprindo com excelência seu papel de fomentar e desenvolver o artesanato mineiro, sendo o segundo maior estado em representatividade.

A Fenearte é a maior feira de artesanato da América Latina, realizada pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Este ano a Feira celebra 25 anos de história com o tema: “Feira das Feiras” e espera renovar os bons números alcançados em 2024, quando foram registrados recordes no faturamento de vendas (R$ 108 milhões), no número de pessoas (cerca de 320 mil) e também na aprovação do público geral (98,6%). O evento é muito importante para o setor pois reúne artesãos de todo o Brasil e do exterior.