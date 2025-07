Polícia Civil é fortalecida com 25 novos policiais empossados pelo Governo de Roraima

Nesta sexta-feira, 11, o Governo de Roraima concretizou mais uma etapa importante no trabalho de valorização e fortalecimento da PCRR (Polícia Civil de Roraima). Trata-se da posse de 25 novos servidores aprovados no concurso público realizado pela Polícia Civil de Roraima, incluindo 11 auxiliares de necrópsia, 12 médicos-legistas e dois odontolegistas. A cerimônia foi realizada no auditório da UERR (Universidade Estadual de Roraima).

O certame ofertou, inicialmente, 175 vagas distribuídas em nove cargos. Devido à necessidade, em 19 de julho de 2024, o Governo de Roraima empossou 205 novos policiais da primeira turma do concurso público. Em agosto de 2024, teve início o segundo CFP (Curso de Formação Profissional), com 28 alunos que se submeteram a mais de 800 horas de aulas teóricas e práticas. Destes, 25 tomaram posse nesta sexta-feira.

Conforme o governador Antonio Denarium, a posse dos novos servidores reflete a preocupação do Governo em prestar um serviço de segurança pública de qualidade à sociedade.

“Na minha gestão, a segurança pública em Roraima é tratada com seriedade. E hoje, neste dia tão importante, temos novos servidores que irão fortalecer o grande trabalho feito pela Polícia Civil. Com essa ação, o Governo do Estado valoriza as forças de segurança, e a contratação desses profissionais contribui para que Roraima alcance indicadores positivos na área da segurança pública”, destacou o governador.

De acordo com a delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, os profissionais ingressam na instituição representando um novo momento da PCRR.

“Considero esse momento histórico, pois, hoje, depois de 20 anos, temos mais um avanço na recomposição dos nossos quadros, principalmente na área de perícia médico-legal, o que representa um reforço ao IML. Isso garantirá maior dinamismo nas perícias e entregas mais rápidas à sociedade, resultando na modernização dos serviços e melhorias nesse segmento”, complementou a delegada.

Aprovados estão prontos para entrar em exercício

Sarah Oliveira dos Santos, aprovada para o cargo de odontolegista, fez o juramento em nome da turma e disse que pretende entrar em exercício em breve.

“É maravilhoso estar aqui, pois aguardávamos ansiosos por esse dia. Estamos com nossa família, amigos e pessoas que nos apoiaram e se empenharam na busca de um sonho que era nosso e que se tornou de todos em casa, e de todos os companheiros de jornada”, disse.

Flávio dos Santos Marques, aprovado para o cargo de médico-legista, leu o discurso de posse em nome da turma e se emocionou ao lembrar dos dias de curso.

“Hoje é um momento de muito orgulho para todos nós, para mim e para minha família, em especial. Já estou tomando posse como médico-legista e vou ajudar na realização da justiça com dados científicos a partir do trabalho no IML”, enfatizou.

Já o candidato Flávio Silva Martins, aprovado no primeiro concurso público, afirma estar preparado para a nova missão.

“É um momento ímpar, o resumo de toda uma jornada de estudos e abdicações. Neste momento, sinto-me realizado ao ver que todo o esforço valeu a pena”, agradeceu.

INVESTIMENTOS

O Governo de Roraima tem investido em todas as áreas, e na segurança não é diferente. Nos últimos anos, os investimentos somam R$ 36 milhões em prédios da Polícia Civil (prédios concluídos e obras em curso), R$ 30 milhões em equipamentos, armas e materiais bélicos, e R$ 60 milhões por ano com pessoal na PCRR, o que inclui progressões, qualificações, diárias, entre outros itens, além da entrega de viaturas que possibilitou a renovação de quase 100% da frota.

“Eles concluíram com êxito essa etapa importante em sua trajetória profissional. Desejo que sejam bons servidores da Polícia Civil e da sociedade. Que, a partir de hoje, atuem com respeito à legalidade, com probidade e, acima de tudo, com compromisso com a verdade e com o povo de Roraima”, finalizou o governador.

