‘Arraiá da Aprendizagem’: Senac Roraima promove evento gratuito com feira de comidas típicas e apresentações culturais

O Programa Penso, Logo Destino , do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), articulou a recolha e destinação correta de mais de 83 mil pneus inservíveis no primeiro semestre de 2025. O número recorde é resultado da adesão de 115 municípios de todo o estado às ações do programa. Uma nova rodada de […]