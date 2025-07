Ministério Público fiscaliza abrigo improvisado ocupado por indígenas Warao em Boa Vista

Foto: Divulgação/Ascom MPRR



O Ministério Público de Roraima (MPRR) realizou uma visita técnica ao abrigo improvisado ocupado por indígenas Warao no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista. As diligências aconteceram na última terça-feira, 8.

A ação, liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Vítimas, Minorias e Direitos Humanos (GAEVI-MDH), teve como objetivo verificar as condições de vida dos refugiados e imigrantes venezuelanos Warao que moram no local, além de identificar as principais necessidades enfrentadas por essa população.

Os promotores se reuniram com os líderes locais e ouviram relatos a respeito das dificuldades do grupo. Conforme as lideranças, ali residem mais de 400 pessoas, sendo quase metade composta de crianças, muitas já nascidas no local, todas em situação de vulnerabilidade.

O abrigo, que hoje é considerado uma ocupação espontânea, foi administrado pela Operação Acolhida entre 2016 e 2022. Ele foi desativado em razão de diversos problemas relacionados à infraestrutura, fornecimento de água, saneamento, alagamentos e deficiências nas instalações elétricas e hidráulicas. À época, os moradores foram transferidos para outros abrigos, no entanto, parte dos indígenas decidiu permanecer no local.

Conforme o coordenador do Gaevi, André Paulo dos Santos Pereira, os dados obtidos durante a visita resultarão em um relatório. O documento será encaminhado aos órgãos competentes para as devidas providências. “Estamos acompanhando de perto a situação e queremos juntar forças com outros órgãos públicos para buscar alternativas em favor desta comunidade em situação de vulnerabilidade ”, concluiu o promotor.

