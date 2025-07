Emissão de diplomas de graduação passa a ser exclusivamente digital no Sistema Federal de Ensino – IFSP

A partir de 1º de julho de 2025, todos os diplomas dos cursos superiores de graduação das instituições pertencentes ao Sistema Federal de Ensino deverão ser emitidos exclusivamente em formato digital. A obrigatoriedade está prevista na Portaria MEC n.º 70/2025, publicada em 24 de janeiro de 2025, que estabelece o cronograma nacional de implementação do diploma digital.

O IFSP já está em conformidade com a normativa desde 2022, quando passou a emitir todos os diplomas de graduação exclusivamente em formato digital, conforme regulamentado pela Portaria IFSP n.º 2162/2022.

Com a entrada em vigor da nova exigência do Ministério da Educação, a emissão de diplomas físicos para cursos superiores de graduação não será mais permitida após 30 de junho de 2025. No entanto, os diplomas impressos emitidos até essa data permanecem válidos, sem necessidade de substituição.

A medida tem como objetivo modernizar os processos de emissão e garantir maior segurança, agilidade e autenticidade na certificação dos diplomas de graduação. Para relembrar o início da adoção do diploma digital no IFSP, confira a notícia publicada em 2022.