Mauro Cid começa a prestar novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal

Posted on

Por MRNews No dia 10 de dezembro (terça-feira), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) sediará mais um edição do programa “Emprega CG”, com a oferta de 200 vagas para contratação imediata. A ação acontecerá no piso térreo da Funsat, das 13h às 16h, e contará com recrutadores de 15 empresas de Campo Grande. Os interessados […]