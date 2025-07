Assistência Social de Bonito reforça ações e atende mais de 4 mil famílias no primeiro semestre de 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Por: Mariana Campos A população já pode conferir a exposição “Quadros Encantados”, com obras do artista Michael Martins, no Pátio Cianê Shopping. A mostra gratuita está em cartaz no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 12 de março. Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com […]