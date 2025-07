AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.21/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto aquisição de Reposição de Material de Consumo Musical, para Banda Municipal de Bonito/MS, ao qual atenderá a Secretaria de Assistência Social por interveniência do CRAS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2025.

Vencedor (es):

EMPRESA ITENS VALOR HARMONIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 01 ao 19 R$ 30.176,50 PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO LTDA 20 R$ 889,00

Valor Total: R$ 31.065,50 (trinta e um mil sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Bonito/MS, 15 de julho de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.