Governo de MS reafirma compromisso de levar boas condições de trabalho aos delegados do Estado

Por MRNews



O governador Eduardo Riedel reafirmou nesta quarta-feira (16) o compromisso com a os delegados da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul na oferta de boas condições de trabalho, melhorias e benefícios para categoria. O objetivo é qualificar a segurança pública, que tem contribuição direta no desenvolvimento do Estado.

Este diálogo positivo foi feito durante esta manhã em visita institucional à sede da Adepol-MS (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de MS), em Campo Grande. “Reafirmamos aqui nosso compromisso com a Polícia Civil. Estado tem feito grandes investimentos na segurança e educação, para criar um ambiente propício e positivo, pois um lugar seguro sempre atrai mais investimentos e gera empregos à população”, disse o governador.

Riedel destacou que mantem um diálogo aberto com as diversas categorias do serviço público, sempre disposto a ouvir as demandas e atender no que for possível. “Sempre com diálogo constante, esta nossa visita aqui na Adepol é para ratificar nosso apoio a categoria e deixar a porta aberta. Temos que manter o equilíbrio dos gastos públicos, mas não podemos parar de evoluir e dar condições para as instituições”, completou.

O presidente da Adepol, André Matsushita, destacou a boa relação e as melhorias já conquistadas pela categoria na atual gestão estadual. “Hoje é o momento de agradecer o que já foi feito, entre eles a concessão do auxílio-saúde. Temos o cuidado de apresentar demandas justas, que podem ser executadas pelo Estado. Os novos anseios serão discutidos no momento oportuno”, afirmou.

O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, participou do encontro e destacou a capacidade da categoria e do Estado em dialogar e unir os propósitos. “Busca por melhorias que vão beneficiar a segurança pública e assim atender a população. Temos as melhores referências nacionais, porque dispomos de diálogo e integração. Fazemos mais do que nossa função, para também contribuir com a cidadania e inclusão”.

Durante o encontro as autoridades citaram a publicação do novo edital para contratação de 400 novos policiais civis, sendo 300 investigadores e 100 escrivães, que vão reforçar a segurança pública do Estado. A visita ainda teve a participação do secretário estadual de Administração, Frederico Felini.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

