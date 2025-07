Homem é preso suspeito de invadir casa, estuprar grávida e ameaçar crianças em Boa Vista

Foto: Arquivo/Polícia Civil de Roraima



Um homem, de 30 anos, foi preso neste domingo, 13, em Boa Vista, acusado de invadir uma casa, estuprar uma mulher grávida e ameaçar crianças. O suspeito também roubou uma televisão do local.

Conforme a Polícia Civil de Roraima, o crime aconteceu na madrugada do dia 12 de julho, no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste da capital. A vítima, uma jovem de 28 anos, estava em casa com as filhas quando o homem a surpreendeu ao entrar no imóvel armado com uma faca.

A mulher acordou com um barulho dentro do quarto e, ao se deparar com o suspeito, implorou para que ele não fizesse mal às crianças. Em desespero, entregou ao invasor alguns objetos, como chapinha, babyliss e perfume.

Insatisfeito, o homem ainda roubou um televisor e fugiu do local. A vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Em seguida, recebeu atendimento médico na Maternidade Nossa Senhora de Nazareth.

No domingo, 13, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de uma mulher que se identificou como companheira do suspeito. Ela informou que ele chegou em casa com uma televisão roubada e que, conforme soube por terceiros, o homem levou o aparelho do local onde também teria ocorrido um estupro. A denunciante repassou o nome e endereço do acusado.

Fonte: Da Redação