Hospital Municipal Santa Isabel promove treinamento para aprimorar atendimento humanizado

O modo como o paciente é recebido dentro de um hospital, em um ambiente acolhedor e atendimento humanizado, além de marcar de forma positiva sua experiência, contribui para uma recuperação mais rápida e eficaz. E para aprimorar ainda mais a qualidade do atendimento oferecido aos usuários da Rede Municipal de Saúde, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta terça-feira (15), um treinamento que teve como tema ‘A humanização no atendimento ambulatorial – o primeiro cuidado começa com o olhar’.

Tendo como público-alvo enfermeiros, técnicos de enfermagem, administração e recepção do ambulatório, o treinamento foi ministrado pela psicóloga Jecyane Pereira, que falou da importância de atender bem e escutar o paciente a partir da sua entrada no hospital.

“A forma como o paciente se sente aqui dentro importa muito. O modo como ele é recebido, orientado, escutado, tudo isso marca a experiência dele com o hospital. E essa experiência não depende só do médico ou do exame, ela começa na porta de entrada, no olhar da recepção, no tom de voz, na atenção de cada setor. Quando o paciente se sente respeitado, compreendido e acolhido, ele confia mais no tratamento, adere melhor às orientações e volta a procurar o serviço com menos medo. E isso tem um impacto real na saúde de quem passa por aqui”, destacou a psicóloga.

A profissional ainda ressaltou que quem cuida também precisa de cuidado. “É preciso que a gente se olhe com mais gentileza, reconheça nossos limites, para que possamos deixar o melhor para quem quer que seja atendido por nós”, complementou Jecyane Pereira.

O treinamento foi organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), Gerência de Enfermagem e Coordenadoria de Enfermagem do Ambulatório. A enfermeira Leide Carvalho, que coordena a Gerência de Enfermagem no HMSI, destacou a importância do evento para pacientes e os profissionais da unidade.

“Esse treinamento é muito importante para os pacientes, que devem ser acolhidos e atendidos com respeito, dignidade e principalmente humanização. Quando a gente realiza um treinamento desse a gente valoriza os nossos profissionais também, porque estamos cuidando deles, para que eles possam cuidar dos nossos pacientes com humanização. Este é o diferencial do Hospital Santa Isabel, cuidar com humanização, com carinho e atenção. E capacitando diariamente os nossos profissionais”, frisou.