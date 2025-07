Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu terá atividades especiais durante o recesso escolar

O recesso escolar é a oportunidade para os alunos descansarem a mente e recuperarem as energias para as aulas do segundo semestre. Mas como adquirir conhecimento nunca é demais, a Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), vai oferecer, de 15 a 30 de julho, uma série de atividades de educação ambiental. E o melhor, é que serão experiências que poderão ser compartilhadas entre pais e filhos.

As atividades serão concentradas no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI). Quem for à unidade de conservação ambiental poderá visitar a exposição de aves da Mata Atlântica na Tenda do ECOnhecer ou então assistir à mostra de cinema ambiental da Tela Verde, por exemplo. O PNMNI também abrirá as portas para os eventos “Caminhada Ecológica no Caminho das Águas” e “Um Dia no Parque”, onde os presentes poderão conhecer toda a beleza da fauna e flora em visitas guiadas.

Quem não puder ir ao parque também terá a oportunidade de conhecer seus encantos. Isso porque o Caonze, bairro que dá acesso à unidade, receberá duas atividades do “Parque na Comunidade” no mês de julho, com a Tenda do ECOnhecer no Largo do Samuca e uma exposição do acervo de biodiversidade do parque na Praça do Caonze.

Confira abaixo os dias e horários das atividades:

15/07 – Tenda do ECOnhecer na guarita com exposição das aves da Mata Atlântica.

Horário: 9h às 16h

16/07 – Tela Verde – mostra de cinema ambiental na sede do administrativa do PNMNI.

Horário: 14h às 16h

17/07 – Caminhada Ecológica no Caminho das águas PNMNI.

Horário: 14h às 16h

19/07 – Tenda do ECOnhecer no evento Cabaninha do Vulcão.

Local: Cabana do Vulcão – área norte

*Inscrições com o organizador do evento

Horário: 9h às 12h

20/07 – Um Dia no Parque

Horário: 8 às 12h

22/07 – Tenda do ECOnhecer com educação em solos na entrada do PNMNI.

Horário: 9h às 16h

23/07 – Tela Verde – mostra de cinema ambiental na sede do administrativa do PNMNI.

Horário: 14h às 16h

25/07 – Parque na Comunidade – Tenda do ECOnhecer no Largo do Samuca Caonze.

Horário: 13h30 às 16h40

29/07 – educação ambiental com visita guiada com os brigadistas formados pela SEMAM no PNMNI.

Horário: 8h às 13h

30/07 – Parque na Comunidade – Praça do k11, demonstração do acervo de Biodiversidade do PNMNI.

Horário: 13h30 às 16h40