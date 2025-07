Escolas indígenas de Boa Vista ganham quadras poliesportivas

Quadra poliesportiva na comunidade Truaru da Cabeceira – Foto: Rebeca Lima



O compromisso da prefeitura com a rede municipal de ensino envolve também o incentivo à prática esportiva. E prova disso são 15 escolas localizadas nas áreas indígenas de Boa Vista que receberam modernas quadras poliesportivas, garantindo a alegria dos alunos, das famílias e das comunidades em geral.

Com estrutura moderna, cobertura, assentos, muro, alambrado e pintura lúdica voltada à Primeira Infância, as quadras são usadas para atividades esportivas, culturais e pedagógicas. Uma das unidades de ensino contempladas foi a Escola Municipal Indígena Vicente André da Silva, na Comunidade Truaru da Cabeceira. A estrutura também vai sediar os Jogos Municipais das Escolas Indígenas.

“São quadras para a prática de vários esportes, além de serem locais onde a comunidade também se apropria. Então, aqui ocorrer festas, apresentações e culturais. A gente também entregou mais de 40 mil artigos esportivos para as escolas de Boa Vista, inclusive das comunidades indígenas e do campo. São diversos tipos de bolas, como de futebol, de handebol, de vôlei, além de raquetes, equipamentos para atividades motoras, jogos, lúdicos, entre outros. Ou seja, é o mesmo ensino de qualidade para todas as 54 mil crianças do município”, disse o prefeito Arthur Henrique.

Incentivo ao esporte e valorização cultural

Além de fortalecer a prática esportiva entre a comunidade escolar, a quadra também será um espaço para valorizar as tradições indígenas, conforme destacou o gestor da Escola Vicente André da Silva, Marque Agostinho Batista. De acordo com ele, todos estão empolgados com o novo equipamento público;

“Este sempre foi um sonho coletivo da comunidade. É uma conquista aos nossos alunos. Vai fortalecer o esporte e valorizar nossa cultura ancestral, elementos tão importantes para os povos indígenas”, contou.

Os alunos que receberam os espaços não esconderam a euforia ao encontrar os itens esportivos, como bolas, cordas, assim como tatames, bambolês e equipamentos. A aluna Dafnne Victoria, de 10 anos, aprovou. “Eu gosto muito de futebol. Jogo bola desde os 7 anos e agora vai ficar ainda melhor. Gostei muito daqui. É colorido e bonito”, disse.

