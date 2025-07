Festival de Música Estudantil chega à terceira edição valorizando talentos da Rede Municipal de Ensino

A terceira edição do Festival de Música Estudantil da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa promete emocionar e revelar novos talentos entre os alunos da capital paraibana. Com o objetivo de incentivar a expressão artística e promover a integração entre os estudantes, o festival é voltado para estudantes do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Fundamental II (6º ao 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), divididos em três categorias: Infantil, Juvenil e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), e integra a programação do projeto ‘Agosto de Estudantes’, que celebra as produções culturais e artísticas dos alunos da rede pública municipal durante todo o mês. O festival será realizado pelo Departamento de Projetos Integradores (DPI) e pela Seção de Bandas Escolares da Sedec.

O festival teve início nas próprias escolas, com uma etapa classificatória em formato de karaokê. Nessa fase, os professores de música que compõem o júri técnico selecionaram os melhores intérpretes para avançar às próximas etapas. Este ano, 15 estudantes foram escolhidos para participar da segunda etapa, que acontece nesta sexta-feira (18), às 9h, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), onde farão uma audição diante de uma banca especializada.

Os alunos aprovados nesta etapa seguirão para uma intensa preparação artística. Durante uma semana, os jovens talentos participarão de oficinas de canto, performance, canto coral, técnica vocal e ensaios com banda, aprimorando as canções que apresentarão na grande final do festival.

Além da formação musical, os estudantes terão a oportunidade de se apresentar ao público em praças da cidade, em três eventos especiais. A primeira apresentação pública será na Praça Fagundes Varela, no bairro do Padre Zé, no dia 19 de agosto. Em seguida, no dia 21, o show acontece na Praça Índio Piragibe, na Ilha do Bispo. A grande final está marcada para o dia 28 de agosto, no Parque das Três Ruas, nos Bancários.

Segundo Rômulo Albuquerque, chefe da Seção de Bandas Escolares, o festival vai além da música. “Os alunos estão vivenciando uma experiência artística completa. Eles estão recebendo formação, se apresentando em espaços públicos e sendo valorizados pela comunidade. É um momento único de aprendizado e visibilidade para nossos estudantes”, ressaltou.

O Festival de Música Estudantil reforça o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a valorização da arte, da cultura e da educação pública de qualidade, proporcionando aos alunos não só um palco, mas também o reconhecimento e o incentivo para seguirem sonhando alto através da música.