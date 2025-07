Bonito conclui mutirões de pesagem do Bolsa Família com foco na saúde das famílias – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu os mutirões da 1ª vigência de 2025 do Programa Bolsa Família. A ação foi realizada entre os meses de janeiro e junho, com o objetivo de garantir o cumprimento das condicionalidades de saúde exigidas pelo programa federal.

Durante esse período, foram realizadas atividades de acompanhamento nutricional e avaliação da situação de saúde das famílias beneficiárias, reforçando a importância do cuidado contínuo, especialmente entre gestantes, crianças e mulheres em idade fértil.

As ações envolveram:

• Pesagem, medição e verificação do cartão de vacinação;

• Acompanhamento do pré-natal de gestantes;

• Coleta de exame citopatológico (preventivo) para rastreio de câncer do colo do útero;

• Identificação de casos de desnutrição, sobrepeso e outras condições que exigem atenção;

• Atualização de informações no sistema e-SUS/PEC;

• Orientações sobre alimentação saudável e promoção à saúde.

Os mutirões foram realizados em todas as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), incluindo os assentamentos e a região do Águas do Miranda, conforme cronograma previamente divulgado. A mobilização contou com o trabalho conjunto dos Agentes Comunitários de Saúde, apoio nas redes sociais, carro de som e cartazes informativos.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação da população nas próximas etapas, que continuarão sendo divulgadas amplamente.