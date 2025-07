Edital n.º 153/2025 – Seleção de tutor presencial para curso de Segunda Licenciatura em Matemática  – IFSP

O IFSP abriu inscrições para seleção de tutor presencial do curso de Segunda Licenciatura em Matemática, com atuação no Polo UAB de Matão. O prazo para se inscrever vai até 29 de julho.

O edital também prevê a formação de cadastro de reserva para os polos UAB de Bragança Paulista, Peruíbe, Jaú, Diadema e São João da Boa Vista.

Para se candidatar, é necessário:

Estar em efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino;

Possuir licenciatura em Matemática, Física, Química, Ciências Exatas e da Terra, Computação ou Informática.

O tutor ou a tutora selecionada deverá ter disponibilidade para atuar presencialmente no Polo de Apoio Presencial aos sábados, das 8h às 12h, em média a cada quinze dias, além de cumprir atividades durante a semana em horários definidos junto à coordenação do polo e do curso.

A bolsa mensal, conforme a Portaria CAPES nº 33/2023, é de R$ 1.100,00.

O Edital n.º 153/2025 e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal de concursos públicos do IFSP.