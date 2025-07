Governo leva atendimentos de saúde para o Sul do Estado

O Governo de Roraima, por meio da Secretaria de Saúde, estará neste sábado, 19, no Sul de Roraima para mais uma edição da ação da Saúde Itinerante. Os atendimentos serão realizados no Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto, em Rorainópolis, a partir das 8h.

O objetivo é ampliar o acesso à saúde especializada para a população do interior. Serão ofertadas consultas com profissionais de diversas especialidades, entre elas oftalmologia, cardiologia, pediatria, ginecologia, urologia e ortopedia. Para esta edição, a Sesau espera realizar entre 700 e 800 atendimentos.

“Venha fazer o seu check-up conosco. Traga seu cartão do SUS, seu RG e o comprovante de residência, porque a Sesau fez tudo isso pensando em você”, afirmou o coordenador do Departamento de Ações Programáticas de Saúde Itinerante, Genival Ferreira.

LEVANDO SAÚDE PARA TODOS

Desenvolvido pelo Departamento de Ações Programáticas de Saúde Itinerante da Sesau, o programa Saúde Itinerante tem como objetivo levar atendimentos especializados a diferentes regiões do Estado, com o diferencial de descentralizar consultas médicas, ajudando a reduzir as demandas das unidades hospitalares da capital.

No ano de 2024, segundo dados da Coordenadoria Geral de Atenção Especializada da Sesau, o programa realizou mais de 40 mil atendimentos, beneficiando tanto a capital quanto os municípios do interior e distritos sanitários indígenas.

