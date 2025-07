Sabadinho Bom deste final de semana vai ter mistura de ritmos com Mestre Jura

O Sabadinho Bom deste final de semana vai presentear o público com uma mistura de ritmos, a exemplo de samba, choro, xote e forró, sob o comando do Mestre Jura. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital.

“É uma alegria muito grande anunciar a realização de um novo Sabadinho Bom. Esse evento é histórico na cidade de João Pessoa e tem muita importância para nossa cultura, nossa cidade, para a gestão do prefeito Cícero Lucena. Nós conseguimos, nesses últimos quatro anos, consolidar o Sabadinho Bom dentro de um conceito de diversidade de estilos, multiplicidade de artistas. Ao longo do ano, fazemos 48 edições do Sabadinho Bom e não repetimos os artistas. Isso mostra a força e a capacidade criativa dos nossos músicos, nossas cantoras e cantores”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que o Sabadinho Bom também é uma ferramenta de desenvolvimento do Centro Histórico enquanto território vivo. “Nós estamos trabalhando, valorizando e estimulando. Então, ficamos muito contentes de apresentar à cidade de João Pessoa essa festa todas as tardes de sábado”, comenta o diretor.

O instrumentista Juarez Quirino, conhecido como Mestre Jura, ressalta a importância do Sabadinho Bom para a cultura de João Pessoa. “Parabéns à Funjope pela programação. Esse evento hoje faz parte da cultura pessoense e é extremamente representativo para a música e os costumes locais. É um evento que oferece oportunidade para os artistas da terra”, destacou.

O repertório, segundo ele, vai ter de tudo um pouco – samba, choro, xote, forró. Na lista de músicas estão Coração leviano de Paulinho da Viola, Aquarela do Brasil de Ary Barroso, Espumas ao vento de Flávio José, entre outras.

No palco estarão Juarez Quirino no cavaquinho, João Maria no violão sete cordas, Paulo Roberto no surdo, Ricardo Alexandre na percussão – reco-reco, tamborim e maraca, Marilon Ferreira no pandeiro.

“O público não pode perder. É um grupo que tem inovação e criatividade, em razão de apresentar algo novo e diferente na sua musicalidade”, ressalta o Mestre Jura.