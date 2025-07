Faperr inicia visitas técnicas no interior para divulgar edital do Ciência na Escola

Com o lançamento da chamada pública Ciência na Escola e as ações realizadas em Boa Vista, a Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima) inicia a fase de mobilização das unidades de ensino pelo interior do Estado.

A partir da próxima segunda, 21, até quarta-feira, 23 de julho, a equipe técnica da Faperr percorrerá municípios do interior com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o edital, orientar professores e incentivar a participação de escolas públicas estaduais, incluindo unidades urbanas e indígenas.

O assessor especial técnico da Faperr, Gabriel Carvalho, reforça que a importância da ação. “A mobilização faz parte do esforço do Governo de Roraima por meio da Faperr em democratizar o acesso à ciência e à inovação. Serão visitados 14 municípios, com pontos de encontro definidos nas principais escolas estaduais”.

Os municípios que receberão as visitas são: Alto Alegre, Amajari, Pacaraima, Bonfim, Normandia, Uiramutã, Cantá, Rorainópolis, Caracaraí, Mucajaí, Iracema, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe. Confira abaixo os pontos de divulgação em cada local:

Segunda-feira, 21 de julho:

Alto Alegre – CEM Desembargador Sadoc Pereira

Amajari – EE Francisco Pereira da Silva

Bonfim – CEM Aldébaro José de Alcântara

Normandia – CEM Mariano Vieira

Rorainópolis – EE Padre Eugênio Possamai, EMTI José de Alencar e EE José Vieira Sales Guerra

Mucajaí – EE Vereador Francisco Pereira Lima

Iracema – CEM Dom Pedro II

São Luiz do Anauá – EE Prof. Alan Kardec D. Haddad

Terça-feira, 22 de julho:

Pacaraima – CEM Cícero Vieira Neto

Uiramutã – EE Joaquim Nabuco

Cantá – CEM José Aureliano da Costa

São João da Baliza – EE Henrique Dias

Caroebe – EE Tereza Teodoro de Oliveira e EE Clóvis Nova da Costa

Quarta-feira, 23 de julho:

Cantá – CEM José Aureliano da Costa

A mobilização no interior faz parte do ciclo de ações que já foi realizado em Boa Vista. A medida fortalece o alcance da chamada pública e garante que professores de todas as regiões tenham acesso direto às orientações sobre o processo de inscrição.

Sobre o Ciência na Escola

Com inscrições abertas até 1º de agosto, a chamada pública é uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Faperr e a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), em parceria com o Sebrae-RR. O objetivo é apoiar projetos científicos, tecnológicos, de inovação e empreendedorismo desenvolvidos por alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Médio (1º e 2º ano) das escolas públicas estaduais.

Serão investidos R$ 2,16 milhões, incluindo bolsas para professores e estudantes, além de recursos para a execução dos projetos. A proposta é transformar as salas de aula em ambientes criativos de pesquisa e solução de problemas reais das comunidades escolares.

