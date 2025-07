Polícia Científica amplia número de atendimentos e projeta melhorias na emissão da Carteira de Identidade Nacional

Foto: Divulgação / PCISC

A Polícia Científica de Santa Catarina implementou melhorias no processo de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), com aumento na capacidade de atendimento e redução no tempo de espera da população. O número de vagas ofertadas diariamente foi ampliado de 4.000 para 5.000 em todo o estado. Com a adoção de um novo sistema, o tempo médio de atendimento foi reduzido, permitindo a abertura de mais horários para agendamento.

“Atendendo a determinação do governador Jorginho Mello, estamos modernizando todo o sistema de identificação em Santa Catarina, para atender melhor e com mais agilidade à população. Já percebemos a significativa ampliação na oferta de vagas para a confecção da carteira de identidade, melhorias em nosso sistema e outras novidades ainda estão por vir. Aproveito para parabenizar todos os policiais científicos envolvidos nesses processos, nosso objetivo é garantir o acesso ao serviço essencial de identificação civil, levando cidadania a quem mais precisa”, afirma a perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza.

A ampliação refletiu diretamente na experiência do cidadão. Houve significativa redução nas dificuldades relatadas anteriormente, como a indisponibilidade de horários para agendamento em determinadas unidades. Atualmente, há vagas disponíveis em praticamente todos os postos de emissão do estado.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) adota o número do CPF como identificador único em todo o país, substituindo o antigo número do RG. Seu processo de emissão é mais complexo, pois envolve a integração com a base de dados da Receita Federal. Os documentos apresentados devem estar atualizados, legíveis e sem rasuras. Para pessoas solteiras, é exigida a certidão de nascimento; para os demais casos, a certidão de casamento com as averbações correspondentes. Também é necessário apresentar CPF e endereço residencial.

Foto: Divulgação / PCISC

A integração dos sistemas em nível nacional contribui para o combate a fraudes e auxilia na localização de pessoas desaparecidas, por meio da troca de informações entre os bancos de dados estaduais e federais.

O agendamento deve ser feito preferencialmente pelo site www.policiacientifica.sc.gov.br. Novas vagas são liberadas diariamente, sempre ao meio-dia, com possibilidade de agendamento para até oito dias à frente. Nos últimos dias de cada mês, é importante que o cidadão fique atento ao calendário, pois as vagas disponíveis podem estar no mês seguinte.

“Para o segundo semestre, estão previstas novas melhorias. O sistema de agendamento será integrado ao sistema de atendimento, o que proporcionará mais agilidade. Também teremos uma nova interface, mais moderna e intuitiva para o usuário. Além disso, está em desenvolvimento uma funcionalidade online para solicitação da segunda via da CIN, que permitirá, inicialmente, a reimpressão do documento já emitido”, explica o Diretor de Identificação Civil e Criminal, Álvaro Augusto Mesquita Hamel.

Outra novidade já disponível é a funcionalidade de consulta ao status da CIN, no próprio site da Polícia Científica. Agora, o cidadão pode verificar em tempo real se o documento foi recebido, está em processamento, em trânsito ou pronto para retirada.