Voz do Brasil e direitos das mulheres negras são destaques

Por MRNews



Começamos esta edição destacando o programa de rádio mais antigo do hemisfério sul ainda em difusão. Recorde atestado pelo Guiness Book. Esta semana A Voz do Brasil, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), completa 90 anos. O noticiário foi criado em 22 de julho de 1935 e inicialmente se chamava Programa Nacional, na voz do locutor carioca Luiz Jatobá. Em 1938 passou a se chamar A Hora do Brasil e teve sua transmissão obrigatória das 19h às 20h. Já em 1962 adotou o nome atual de A Voz do Brasil. A famosa frase “Em Brasília, 19 horas”, seguida por uma versão de trecho da ópera “O Guarani”, de Carlos Gomes, faz parte da rotina de milhões de brasileiros e brasileiras. Ao longo dos anos, o programa se manteve relevante pela transparência, prestação de contas e por levar informações sobre programas e acesso a serviços públicos para a população, como destaca esta reportagem da Agência Gov. Já a Agência Brasil, o Canal Gov e a Radioagência Nacional falaram um pouco sobre as pessoas que ajudaram a fazer A Voz do Brasil nessas nove décadas. E os bastidores do programa foram apresentados no programa No ar, também da TV Brasil.

Esta semana também destaca a luta feminista. O Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora é celebrado em 25 de julho. A data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em Santo Domingo, na República Dominicana. A efeméride tem como objetivo lembrar a luta e a resistência das mulheres contra o racismo, o machismo, a violência, a discriminação e o preconceito dos quais ainda são vítimas. Todos os anos a data ganha bastante visibilidade nos veículos da EBC, como nesta reportagem da Radioagência Nacional, e nesta da Agência Gov. O Espaço Arte, da Rádio Nacional, celebrou os 30 anos da efeméride em 2024, entrevistando Viviane Ferreira, diretora do documentário “Afrolatinas”. No mesmo ano, o programa Sem Censura, da TV Brasil, dedicou uma especial, com várias convidadas especiais.

AGU quer apuração de movimentações financeiras antes do tarifaço

Samba na Gamboa lembra obra do cantor e compositor Roberto Ribeiro

O Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora é celebrado durante todo o mês de julho pelo Festival Latinidades, considerado o maior festival de mulheres negras da América Latina. No ano passado, a EBC apoiou a iniciativa e a Agência Brasil fez uma série de reportagens sobre os temas do festival, material que pode ser conferido aqui.

Ainda valorizando as mulheres afrodescendentes, 25 de julho também é o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Tereza viveu no século 18 e foi casada com José Piolho, que chefiava o Quilombo do Piolho até ser assassinado por soldados. Também conhecido como Quilombo do Quariterê, o local era o maior refúgio de negros escravizados em Mato Grosso e ficava na fronteira com a Bolívia. Com a morte de José Piolho, Tereza se tornou a líder do quilombo, que sob sua liderança resistiu à escravidão por duas décadas. Sua história foi contada nesta reportagem da Radioagência Nacional, de 2014, e nesta do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, de 2015. A emissora também aproveitou a data para falar sobre os desafios enfrentados pelas mulheres negras, nesta edição do Repórter Brasil de 2017.

Desigualdade social acelera envelhecimento, diz estudo internacional

Você não vai acreditar quem é o namorado da atriz Clara Moneke; ele está no elenco de novela

Amigos e família

Esta semana também traz datas que celebram as relações humanas. A primeira da qual vamos falar é o Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho. Uma efeméride que teve uma origem curiosa, já que a data foi criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino Enrique Ernesto Febbraro, inspirado na chegada do homem à lua. Esta história foi contada nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, veiculada em 2015. É uma oportunidade para celebrar a importância das relações de amizade, que são fundamentais para a boa saúde mental, como destacou esta reportagem da Agência Brasil e esta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, ambos de 2024. No auge da pandemia de covid-19, quando a doença impunha o distanciamento ou mesmo o isolamento, a amizade também ajudou as pessoas a enfrentar as dificuldades, como mostra esta reportagem do Repórter DF, também da TV Brasil.

Os vovôs e vovós tem uma efeméride só para eles nesta semana, com o Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho. A data foi criada em 2021 pela Igreja Católica em referência a Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. Também foi uma forma de homenagear estes familiares considerados mais sábios pela vasta experiência de vida. A criação da efeméride ganhou destaque nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, de 2024. A emissora ainda aproveitou a data para falar sobre a importância dos avós no desenvolvimento emocional e psicológico dos netos, nesta edição do programa Nacional Jovem. Já a Radioagência Nacional abordou um direito que nem sempre é respeitado: o dos avós conviverem com os netos. E a TV Brasil celebrou esta saudável relação familiar no Repórter Brasil, em 2017.

Arte e cultura

Em 1960 o célebre autor baiano Jorge Amado (1912-2001) já havia escrito 12 dos seus 22 romances, além de contos, crônicas e poesias. Na época ela era vice-presidente da União Brasileira dos Escritores (UBE) e, juntamente com João Pelegrino Junior (1898-1983), presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), teve a ideia de realizar o 1º Festival do Escritor Brasileiro. O evento foi a base para a criação do Dia Nacional do Escritor, celebrado em 25 de julho. Mais de 60 anos depois, o cenário literário se renova com novos rostos, com a ascensão da escrita independente e novos formatos de publicação, como mostra esta reportagem da Agência Brasil de 2022. Já o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em 2023 analisou a vocação para escritor e se os brasileiros estão lendo mais. E a TV Brasil abordou a criação de espaços de leitura nas periferias, nesta edição do Repórter Brasil de 2021.

O Dia do Cantor Lírico é celebrado em 22 de julho. Esta arte foi criada pelos poetas gregos, ao declamar poemas ao som do instrumento chamado lira. Hoje é uma tradição que está presente em todo o mundo. Se tornar cantor ou cantora lírica envolve muito estudo, prática, dedicação e luta para se destacar, como mostra esta edição do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, de 2022. O Antena MEC, da Rádio MEC, também abordou o tema em entrevista com a cantora Renata Dourado, em 2024.

A tatuagem é uma arte milenar que se popularizou com a invenção da máquina elétrica de tatuar em 1891, mas ganhou visibilidade de fato apenas no início do Século XX. No Brasil, essa forma de expressão é celebrada em 20 de julho, com o Dia do Tatuador. A data marca a chegada em São Paulo do tatuador dinamarquês Knud Harald Lykke Gregersen, dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no país. O tema ganhou visibilidade na TV Brasil nesta edição do Repórter Brasil, de 2018, e também no episódio “Minha pele: Território de expressão”, do Caminhos da Reportagem, exibido em 2016.

Figuras históricas

Terminamos esta edição do Hoje é Dia com uma latino-americana mundialmente conhecida. Há 73 anos falecia Eva Perón, no dia 26 de julho de 1952. A atriz que se tornou a primeira-dama da Argentina encabeçou a luta pelo voto feminino no país e ficou conhecida como “mãe dos pobres” por suas ações de caridade. Evita, como era carinhosamente chamada pelo povo, teve papel fundamental no aumento da popularidade de seu marido, o presidente Juan Perón, fortalecendo as bases do movimento político conhecido como peronismo. Eva Perón faleceu aos 33 anos, por conta de um câncer uterino. Sua morte levou uma multidão às ruas de Buenos Aires. A trajetória de Evita foi contada nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, em 2018.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 20 a 26 de Julho de 2025.

Julho de 2025 20 Nascimento do cantor e intérprete de samba-enredo fluminense Dermeval Miranda Maciel, o Roberto Ribeiro (85 anos) Morte do compositor fluminense Haroldo Lobo (60 anos) Morte do cantor e compositor acreano Osny Silva (30 anos) São Paulo inicia testes da vacina CoronaVac (5 anos) Dia do Amigo – data criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino Enrique Ernesto Febbraro para celebrar a amizade entre as pessoas. Marca o aniversário da chegada do homem à lua Dia Nacional do Tatuador – instituída pelo SETAP-SP (Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo), para marcar a data em que o tatuador dinamarquês Knud Harald Lykke Gregersen chegou em São Paulo, dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil 21 Nascimento da cantora e compositora cearense Amélia Cláudia Garcia Collares, a Amelinha (75 anos) 22 Nascimento do compositor fluminense Haroldo Lobo (115 anos) Morte do escritor argentino Manuel Puig (35 anos) – seu livro “O Beijo da Mulher Aranha” teve versões para o cinema. Através do filme homônimo, dirigido por Héctor Babenco, a obra do escritor ganhou notoriedade mundial Nascimento do compositor, cantor, produtor musical e radialista fluminense Elton Medeiros (95 anos) Dia do Cantor Lírico Primeira transmissão da “Hora do Brasil”, hoje “A Voz do Brasil” (90 anos) – programa de rádio mais antigo do país e do hemisfério sul ainda em transmissão 23 Morte do músico, compositor, cineasta e cantor paulista João Lutfi, o Sérgio Ricardo (5 anos) 24 Nascimento do advogado, jornalista, heraldista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor paulista Guilherme de Almeida (135 anos) – em 1958, foi coroado o quarto “Príncipe dos Poetas Brasileiros” 25 Tragédia na França com o voo Air France 4590 (25 anos) Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra Dia Nacional do Escritor – data instituída em 25 de julho de 1960, quando houve a realização do I Festival do Escritor Brasileiro, iniciativa da União Brasileira de Escritores (UBE). À época, a UBE era presidida por Jorge Amado e João Peregrino Júnior, que propuseram a oficialização anual da data como celebração desses profissionais Dia do Motorista 26 Dia dos Avós – dia festivo em louvor a Santa Ana e São Joaquim, venerados como pais de Maria e avós do Menino Jesus Dia da Recepcionista Dia do Jongo – data estadual oficializada no Rio de Janeiro. A manifestação é considerada pelo IPHAN, desde 2005, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Trata-se da herança cultural dos grupos bantos da África Meridional presente em diversos estados brasileiros Criação da Universidade Federal do ABC (UFABC) (20 anos) Nascimento do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung (150 anos) – fundou a psicologia analítica e propôs o desenvolvimento dos conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins Nascimento do economista paraibano Celso Furtado (105 anos) Morte do instrumentista e compositor fluminense Dom Um Romão (20 anos) – ligado ao começo da Bossa Nova Morte do violonista e compositor paulista Laurindo de Almeida (30 anos) Morte da pintora pernambucana Tereza Costa Rêgo (5 anos) – sua pintura retrata o imaginário popular pernambucano, com um estilo em que o escritor Ariano Suassuna identificou marcas do Barroco e em que a própria artista confessa uma influência do espanhol Francisco Goya Morte de Eva Perón (73 anos) – atriz que se tornou primeira-dama da Argentina e que, ao lado do marido, Juán Perón, fortaleceu as bases do movimento político conhecido como peronismo

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].