Equipes do “HumanizAção Inverno” acolhem 20 pessoas em situação de rua neste sábado (19) – Agência de Notícias

Posted on

Com 70 anos de fundação completados em dezembro do ano passado, o Distrito de Itahum recebeu nesta sexta-feira (5) as novas instalações do 2º Grupamento da Polícia Militar, unidade subordinada a 9ª Companhia Independente da PMMS (9CIPM), em Dourados. O governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), entregou o equipamento e ressaltou o trabalho das […]