Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha defendem democracia

Por MRNews



Em nota conjunta, os países que participaram da reunião de alto nível Democracia Sempre – Chile, Colômbia, Espanha, Brasil e Uruguai – defenderam o compromisso com a defesa da democracia e do multilateralismo.

O encontro ocorreu em Santiago do Chile, nesta segunda-feira (21), com a presença dos presidentes do Chile, Gabriel Boric; da Colômbia, Gustavo Petro; Espanha, Pedro Sánchez; do Uruguai, Yamandú Orsi; e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Reafirmamos nosso compromisso com a defesa da democracia, do multilateralismo e do trabalho conjunto para enfrentar as causas profundas e estruturais que enfraquecem nossas instituições democráticas, seus valores e legitimidade”, diz o texto do comunicado conjunto. Dólar inicia a semana em queda e fecha a R$ 5,56 RJ: ação contra tráfico provoca problemas para moradores da zona oeste

“Acreditamos que é um imperativo ético e político promover uma estratégia comum para enfrentar fenômenos globais como o aumento da desigualdade, a desinformação, os desafios colocados pelas tecnologias digitais e pela inteligência artificial”, acrescenta o texto.

O documento afirma ainda que os países veem como necessário o impulsionamento de uma reforma do sistema de governança internacional, em especial das Nações Unidas (ONU), “que recupere sua capacidade de ação e legitimidade diante dos grandes desafios globais. Isso implica avançar para uma representação mais justa e eficaz, superar os bloqueios derivados do uso do veto e estabelecer mecanismos reais de cumprimento e prestação de contas”.

Os países reafirmam o compromisso com a paz, o respeito ao direito internacional e ao direito internacional humanitário.

“Fazemos um apelo urgente por um cessar-fogo em Gaza e exigimos o acesso pleno, seguro e sem restrições de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, conforme os princípios do direito humanitário, sob a coordenação das Nações Unidas”.

Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar uso de redes sociais

Moraes determina bloqueio de bens e contas de Eduardo Bolsonaro

No documento, os signatários pediram também que os países assumam um compromisso firme com a verdade dos fatos.

“Podemos ter visões de mundo diferentes, mas não se pode distorcer os fatos”, diz o texto.

Entre as iniciativas acordadas entre os países participantes, o documento cita a colaboração internacional para garantir transparência dos algoritmos e na gestão de dados no ambiente digital, bem como uma cooperação técnica para uma governança digital democrática, e o reforço à Iniciativa Global das Nações Unidas (ONU) pela Integridade da Informação sobre a Mudança Climática.