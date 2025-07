A Seinf (Secretaria de Infraestrutura), em conjunto com o CRE-RR (Conselho Rodoviário Estadual de Roraima), vem intensificando operações para coibir o transporte clandestino de passageiros e outros tipos de ilícitos em rodovias de Roraima.

No período de 14 a 18 de julho, a operação “Transporte Legal, Vida Segura” esteve na região Norte do Estado para ações educativas e repressivas, mobilizando centenas de agentes.

“Estivamos na BR 174, sentido Norte; na entrada da região de Surumu e no município de Uiramutã. Foi uma operação que ocorreu durante uma semana e que contou com o apoio da Polícia Militar de Roraima, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito”, informou o diretor do Departamento Estadual de Infraestrutura e Transportes da Seinf, Raimundo Maia.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 11 veículos que atuavam no transporte clandestino, além de 16 notificações por outros tipos de irregularidades.

Para Maia, a participação dos órgãos da segurança e fiscalização é de extrema importância na garantia de que os veículos que realizam transporte de passageiros estejam operando de forma regular, dentro das normas estabelecidas pelo CRE-RR.

“Eles nos auxiliam na certificação de esses veículos possuem as condições de utilização desses veículos, uso de cinto de segurança, se o motorista está com a CNH [Carteira Nacional de Habilitação] em dia, todas as condições de manutenção do veículo e evitar que a população faça uso de meios de transporte clandestino, evitando o envolvimento dessas pessoas em acidentes e outras ocorrências em decorrência desse serviço irregular”, pontuou.

O post Operação da Seinf resulta na apreensão de 11 veículos no Norte de Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.