Prefeitura de Sorocaba entrega pavimentação da principal rua do bairro Jacutinga – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

Com a presença de moradores, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou, na tarde desta terça-feira (22), a pavimentação asfáltica do último trecho da Rua Jacutinga, a principal via do bairro Jacutinga.

A obra tem como intuito principal melhorar a mobilidade na região, o que reflete na qualidade de vida de quem mora ou trafega pelo local, principalmente, em dias de chuva “É uma alegria muito grande estar aqui para a entrega da pavimentação desta rua tão importante do bairro Jacutinga. Agradeço a toda a minha equipe, que está empenhada na realização de obras importantes como esta por toda a cidade”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

O serviço no bairro foi realizado por meio de medida mitigadora com a empresa Vale Verde, em decorrência de investimentos feitos no município, com obras a cargo da DHM Terraplenagem, sob supervisão da Secretaria de Serviços Públicos e Obras. “Essa é uma obra muito importante. Entregamos hoje a pavimentação de toda a via, serviço que foi feito em várias etapas”, destacou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa.

Ao todo, neste último trecho da via, foram viabilizados 3.800 metros quadrados de pavimento novo. A empresa também implantou 1.170 metros de guia e 640 metros de sistema de drenagem. “É um prazer retornar ao bairro para trazer essa melhoria tão importante para a população, que vai trazer ainda mais qualidade de vida a todos”, enfatizou o secretário de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Paschoini.

Na oportunidade, o público teve acesso a serviços, como aferição de pressão e exames de glicemia, providenciado pela Secretaria da Saúde (SES); campanha educativa ambiental com entrega de mudas, pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema); Sine Móvel, pela Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert); além de Bazar Solidário e Espaço Kids, pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS).

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Lucas Pedrozo (Comunicação), Rosângela Perecini (Mulher), Ana Cláudia Fauaz (Cidadania), mais o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Davi Dutra, e os vereadores Cristiano Passos e Toninho Corredor.