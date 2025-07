Família Que Acolhe promove roda de conversa sobre empatia e desenvolvimento na primeira infância em Boa Vista

Foto: Divulgação PMBV/ Diane Sampaio



Semanalmente, o programa Família Que Acolhe (FQA) promove palestras com temas diversos voltados a orientações e trocas de experiências. Nesta terça-feira, 22, foi abordado sobre desenvolvimento e empatia na primeira infância, com interações entre crianças e adultos.

O encontro ocorreu na sede do FQA, no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do bairro Pintolândia.

Encontros do Família Que Acolhe

A gerente do FQA, Naiara Paz, explicou sobre a organização e dinâmica dos encontros, ocasião em que são trabalhadas as diferentes faixas etárias. Nesta manhã, por exemplo, os alvos foram crianças de até 1 ano e 10 meses. Amanhã, 23, serão as de 2 anos.

“Nós temos uma base de 2.800 beneficiários que participam dessas rodas de conversa. Há criação grupos com aproximadamente 30 integrantes e temos 72 turmas. Nós fornecemos apoio para as mães, pais ou responsáveis sobre o período de gestação, saúde mental e amamentação”, conta a gerente.

Sobre o tema da palestra, Naiara ressaltou que certas atitudes tomadas pelos pais podem prejudicar na vida adulta e tais questões foram esclarecidas às famílias participantes.

“Sabemos que a timidez ou traumas tem relação com a criação na infância. Então, conversamos sobre a maneira de agir, que não é bacana brigar na frente da criança, pois isso reflete no futuro dela. Esses encontros estimulam o desenvolvimento dela e dos pais”, explica Naiara.

De acordo com a palestrante e agente facilitadora da FQA, Tayane Cristina, há cerca de 5 anos pais e crianças sobre a convivência delas com os outros. Para isso, ocorreram dinâmicas e atividades lúdicas, visando estreitar os relacionamentos e vínculos familiares.

“O encontro de hoje foi importante para ensinar as crianças a terem empatia com as outras. Cada encontro é uma idade diferente. Na primeira infância, é essencial trabalhar essas áreas emocionais e comportamentais. Me sinto muito especial na vida deles, em poder trazer essa mensagem que impactam na vida dessas famílias”, conta Tayane.

Mãe de primeira viagem

Mamãe de primeira viagem, Veronice Pereira participa do FQA há aproximadamente 2 anos e destacou que as palestras e orientações que recebem no programa contribuem para a criação de sua filha, Nízia. “Aos poucos, as crianças vão aprendendo sobre o respeito ao próximo. Nós recebemos dicas que ajudam nesse processo. O FQA me ajuda bastante, tanto na pediatria, como nas vacinas”, disse.

Integrante do FQA há cerca de 3 anos, Karlila Barbosa, também se tornou mãe recentemente e contou sobre os benefícios de participar do programa. “Nós recebemos cestas básicas, leite para as crianças e atendimentos na área da saúde. Sobre as palestras, nós sempre aprendemos coisas novas, ainda mais para quem está vindo da primeira gravidez. O programa é muito importante para nós, pois nos ensina a dar uma criação melhor para nossos filhos”, afirmou.

Fonte: Da Redação