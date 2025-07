Jornada do Patrimônio Guaratinguetá 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, realizará a Jornada do Patrimônio 2025, com início no dia 1º de agosto. A programação, coordenada localmente pela Secretaria Municipal de Cultura, tem como objetivo promover a valorização da memória, identidade e patrimônio cultural do município.

As atividades ocorrerão em espaços históricos e culturais da cidade, oferecendo à população experiências educativas e reflexivas sobre a preservação do patrimônio local.

Confira a programação:

Dia 01/08 (quinta-feira)

10h – Visita Guiada Performativa: Ecos da Memória, com Coruja Guia

Local: Largo da Estação Ferroviária de Guaratinguetá

19h – Encontro: Um Patrimônio de Histórias

Local: Auditório Frei Galvão – Secretaria Municipal de Cultura

Dias 22, 23 e 24 de agosto

FLIG – Feira Literária de Guaratinguetá

Local: Largo da Estação Ferroviária

Atividade especial: Trenzinho com roteiro cultural pelo Centro Histórico

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a preservação do patrimônio e convida toda a população a participar das atividades programadas.