Lavagem de dinheiro: homem é preso em flagrante pela PF após sacar R$ 700 mil em Boa Vista

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que os Agentes de Endemias continuam a atuar de forma intensa no combate ao mosquito transmissor da dengue. Nesta quarta-feira , 12 de Março, as equipes estarão realizando ações nos bairros: •Condomínio Jardim Pérola•Portal das Colinas•Nebulização no Jardim Bela Vista Horário de atuação:Das 8h às 17h Os agentes são responsáveis […]