Economia criativa movimenta São João no Parque e impulsiona lucro de pequenos empreendedores

O São João no Parque Anauá 2025 tem sido muito mais que música, quadrilhas e tradições juninas. Na terceira noite do maior arraial da Região Norte, o evento também se consolida como vitrine de talentos e motor para a economia criativa roraimense, impulsionando a geração de renda entre empreendedores locais. O evento promovido pelo Governo do Estado, com parceria e recursos do Ministério do Turismo, segue até domingo, 27.

De acordo com a Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), a expectativa é de que o evento movimente cerca de R$ 70 milhões na economia do Estado, entre vendas diretas e impactos em setores como hotelaria, transporte e produção cultural. O número evidencia o potencial do São João no Parque como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico.

De São João da Baliza para o São João no Parque Anauá, tradição e arte em destaque

Participando pela primeira vez do arraial, a artesã Raquel Oliveira, da etnia Wai-Wai, veio de São João da Baliza para expor biojoias produzidas com sementes, penas e materiais naturais. A técnica foi aprendida ainda na infância, com os mais velhos da comunidade.

“É uma alegria poder mostrar um pouco da nossa cultura aqui. As pessoas se encantam com os colares, pulseiras e brincos feitos com sementes da terra e açaí. Tudo é feito com muito cuidado”, disse.

Outra presença marcante é a da artesã Antonieta Bezerra de Sousa, de 60 anos. Natural do Ceará, ela vive em Roraima há mais de três décadas e participa do São João há pelo menos 10 anos, com barraca própria de crochê, bijuterias e tapetes.

“Faço tudo com muito carinho o ano inteiro para vender aqui. Cada peça tem um pedacinho de mim. Quero voltar pra casa com tudo vendido”, afirmou.

As peças de dona Antonieta chamaram a atenção da visitante Lindalva Souza, de 47 anos, que viajou de Caroebe, no sul do Estado, especialmente para prestigiar o evento. “É a primeira vez que venho, e estou encantada. Comprei um adereço de cabelo por apenas R$ 12. Tudo muito bonito e bem feito”, elogiou.

Jovens empreendedores e novos talentos

Entre os expositores, a juventude também marca presença. O jovem Cleilson Pereira, de 19 anos, montou sua primeira barraca de drinks personalizados inspirado na experiência da mãe, que trabalha com alimentação há 18 anos.

“Estou muito empolgado. As vendas estão ótimas e ainda temos mais dias pela frente. É a minha primeira experiência vendendo sozinho e está sendo muito boa”, celebrou.

Trabalhando com algodão-doce, pipoca e brinquedos, o venezuelano Ysquian Johan Romero aproveita o São João para complementar a renda e alegrar as crianças.

“É uma oportunidade de trabalhar e levar um pouco de alegria também. As vendas estão indo bem e estou muito feliz. Espero vender tudo até o fim da programação”, relatou.

Plataforma da economia e do empreendedorismo roraimense

Para o secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, o sucesso da feira de artesanato e das barracas de alimentação demonstra a força da economia criativa como pilar do São João.

“Além do aspecto cultural, o evento movimenta pequenos negócios, fortalece o empreendedorismo e valoriza as tradições locais. Essa é uma política pública do Governo de Roraima que dá resultados concretos e transforma vidas”, destacou.

O São João do Parque Anauá segue até domingo, 27, com programação diversificada e espaço garantido para empreendedores de todas as regiões do Estado.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

