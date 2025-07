Governo distribui 500 porções de damurida em ação para valorizar cultura indígena do Estado

Como parte da programação cultural do São João no Parque Anauá 2025, o Governo de Roraima, por meio da Sepi (Secretaria dos Povos Indígenas), promoveu a distribuição gratuita de 500 porções de damurida, prato típico dos povos Macuxi, Taurepang e Wapichana. O arraial vai até domingo, 27, e conta com várias opções gastronômicas.

A preparação contou com 60 quilos de peixe tambaqui, além de pimenta, couve, cheiro-verde, farinha e beiju, mantendo a tradição e incorporando elementos mais recentes aos sabores originários da culinária indígena roraimense.

A ação teve como objetivo valorizar a cultura dos povos originários e oferecer ao público a oportunidade de vivenciar a riqueza gastronômica de Roraima. A iniciativa também envolveu diretamente servidores da Sepi, como a cozinheira Íris Conceição, que há dez anos integra a equipe da secretaria.

“Quando entrei na Sepi, eu já sabia preparar a damurida. É uma grande satisfação poder representar meu Estado, o governador e a secretaria. Me sinto muito feliz”, afirmou.

O governador Antonio Denarium participou da ação, provou o prato e também serviu o público presente. “A damurida ficou perfeita. Tá bem apimentada, mas atende todos os gostos”, disse.

Quem passou pelo estande da Sepi aprovou a experiência. A servidora pública Dayana Araújo foi uma das que fez questão de repetir a dose:“Eu experimentei no ano passado e fiz questão de experimentar de novo. Detalhe: o governador disse que o peixe é tambaqui.”

A secretária dos Povos Indígenas, Sîria Mota, ressaltou que a distribuição da damurida representa um gesto de respeito e promoção das tradições indígenas.

“Mais do que oferecer um prato típico, estamos reforçando o reconhecimento da identidade dos povos indígenas e promovendo o intercâmbio cultural com toda a população.”

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

