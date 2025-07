Quadrilhas dos grupos de Acesso e Especial movimentam a Arena Junina no terceiro dia do São João do Anauá

O terceiro dia do São João do Anauá, realizado na quinta-feira, 24, foi marcado por apresentações emocionantes e cheias de representatividade. Promovido pelo Governo de Roraima, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, com apoio do Ministério do Turismo, o evento levou à Arena Junina apenas quadrilhas dos Grupos de Acesso e Especial, com três grupos de cada categoria disputando vaga no Grupo Especial ou a permanência no topo da competição.

No Grupo de Acesso, o Grupo Folclórico Evolução Junina chamou a atenção com o tema “Mulher Coragem, Luta e Democracia”, apresentando 20 casais em homenagem à força feminina. Já o Matuta Encantá, com 16 casais, celebrou as raízes e valores comunitários com o tema “A Cultura de um Povo”, representando com orgulho o município de Cantá.

A quadrilha Tradição Macuxi, com 21 casais, trouxe uma proposta criativa e vibrante ao retratar o tema “Um Matuto no Carnaval na Marques na Sapucaí”. Com uma trilha sonora empolgante e figurinos brilhantes no estilo carnavalesco, o grupo do Bairro Pintolândia manteve viva a essência junina ao mesclar inovação com respeito às tradições. “Como diz o nome, a quadrilha mantém o foco na tradição com vestidos compridos e passos típicos do povo da roça”, destacou a organização.

Pelo Grupo Especial, a quadrilha Coração de Estudante, do município de Iracema, apresentou “O Contador de Histórias em ‘A Nossa Vila Nordestina’”, com 20 casais no palco. A encenação valorizou as narrativas nordestinas, destacando a importância da solidariedade e da coletividade.

Uma das mais aguardadas da noite, a quadrilha Zé Monteirão levou à arena o tema “Anacrônico – ‘Enquanto Há Tempo’”, reunindo 32 casais de várias comunidades de Boa Vista. Com 36 anos de história, o grupo emocionou ao tratar da trajetória da noiva da quadrilha, que convive com uma doença limitante e deseja viver tudo ao máximo.

“O tema foi inspirado na vivência da nossa noiva. Ela quer aproveitar tudo intensamente porque seu tempo de vida é curto. A expectativa da Zé Monteirão é que estamos no caminho certo, pois no outro ano a disputa foi bem acirrada e aqui seja da mesma forma”, afirmou o fundador Amarildo Sombra, que também elogiou a estrutura da Arena Junina e parabenizou a Secretaria de Cultura pelo espaço oferecido às apresentações.

Encerrando a noite com grande impacto visual e simbólico, a quadrilha Agitação entrou na Arena com 50 casais e o espetáculo “O Sagrado Feminino é Junino”. Representando as comunidades do Pricumã e adjacências, o grupo prestou uma homenagem vibrante à força, beleza e resistência da mulher.

“O espetáculo ‘O Sagrado Feminino é Junino’ celebrou o poder feminino com muita dança, cores vibrantes, tradição e emoção, mostrando que a mulher é raiz, é resistência e é alegria”, destacou a coordenação da apresentação.

Para garantir a transparência e atender a pedidos das quadrilhas, a Secretaria de Cultura trouxe este ano 10 jurados de fora do estado (sendo um reserva), que avaliaram os grupos em nove quesitos técnicos e artísticos. A medida reforça o compromisso com a lisura no julgamento e a valorização do trabalho desenvolvido pelos grupos culturais.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro e Thullio Milionário. O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

O post Quadrilhas dos grupos de Acesso e Especial movimentam a Arena Junina no terceiro dia do São João do Anauá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.