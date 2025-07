Coordenadoria promove série de atividades para fortalecer os direitos das mulheres negras na Capital

A Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de João Pessoa realiza, a partir de segunda-feira (28), uma série de atividades em escolas da rede municipal com o objetivo de fortalecer o protagonismo, a visibilidade e os direitos das mulheres negras. O projeto ‘Mulheres Negras em Movimento: Julho de Vozes, Raízes e Luta’ segue até a quinta-feira (31) em quatro unidades educacionais.

As ações afirmativas previstas no calendário buscam provocar encontros significativos entre a comunidade, a arte e as políticas públicas e serão desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, que tem Lucian Souza como presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial.

A programação prevê rodas de conversas itinerantes; oficinas com trançadeiras, conversas sobre autocuidado e valorização da estética negra; entre outras atividades.

“Será um ato simbólico e político de valorização da cultura negra, da história afro-brasileira e da potência das mulheres negras, para enriquecer as narrativas que celebram o 25 de Julho – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que inspira esse projeto”, ressalta a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial, Carla Uedler Moreira.

Calendário de atividades:

• 28/07 – EM Antonio Santos Coelho Neto, às 9h

• 29/07 – EM Zumbi dos Palmares, às 14h

• 30/07 – EM Padre Pedro Serrano, às 14h

• 31/07 – EM Quilombola Antônia do Socorro Silva Machado, às 14h

Confira a programação:

Rodas “Mulheres Negras Dizem”

Roda de conversa itinerante sobre identidade e vivências negras.

Participação direta dos alunos: protagonismo das alunas, que dialogarão sobre suas vivências e sonhos no contexto do ‘Julho das Pretas’.

Haverá a participação de outras mulheres negras convidadas para enriquecer o diálogo: Adelhya Gomes, gerente da Secretaria de Saúde da População Negra do Governo do Estado, professora de Dança Afro e Práticas de Cuidado Integral da mulher negra.

Participação da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa com informações sobre questões de gênero e suas interseccionalidades, através de atividades lúdicas.

Participação de Erika Santos, empreendedora na Casa do Axé, ganhadora do prêmio ExpoFavela que a levou para Paris representando a Paraíba.

Mutirão de tranças e autoestima