Governador participa das comemorações que celebram São Cristóvão, agricultores e a indústria e comércio de Treze de Maio

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Neste sábado, 26, o governador Jorginho Mello participou da 59ª Festa de São Cristóvão, da 17ª Festa do Agricultor e 3ª Festa da Indústria e Comércio no município de Treze de Maio, no Sul. O evento é tradicional na cidade e já faz parte do calendário de festividades.

“Estou aqui no Sul realizando entregas nas áreas da Educação e Infraestrutra e não poderia deixar de prestigiar esta festa tão importante para o município. Um evento que destaca a força e o trabalho dos nossos agricultores, empreendedores e de toda a comunidade. Quero dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui nesta região tão querida e que sempre me recebe muito bem”, disse o governador.

A festa celebra a fé, a cultura e o trabalho dos moradores, que impulsionam o desenvolvimento de Treze de Maio. A base econômica do município é o agronegócio, respondendo por 51%, mas a cidade vem ganhando destaque com o crescimento da indústria e do comércio.

“Tenho orgulho de realizar esse evento que todos os anos movimenta a nossa cidade, envolvendo a nossa comunidade e impulsionando a economia. Mas o principal objetivo da festa é comemorar e reconhecer a dedicação dos nossos moradores e empresários com Treze de Maio, pessoas que ajudam no crescimento da cidade. É uma festa também muito familiar. E a presença do governador Jorginho Mello traz ainda mais relevância para o evento, valorizando e fortalecendo as tradições regionais”, destacou o prefeito de Treze de Maio, Jailso Bardini.

O evento começou nesta sexta-feira, 25 de julho, dia de São Cristóvão, o protetor dos motoristas, caminhoneiros e de todos os transportadores. Na data, também é comemorado nacionalmente o Dia do Motorista, instituído devido ao santo padroeiro.

O evento é aberto ao público e segue até este domingo, 27, na rua Ivo Silveira, no Centro, próximo à Igreja Matriz. A programação conta com shows musicais, celebrações religiosas, arrancadão, com a feira de produtos e serviços dos trabalhadores locais, entre outras atrações. Neste sábado, a última atração é o show com Portal Gaúcho, com entrada franca.

Programação para este domingo, 27:

06h00 – Alvorada pelas ruas da cidade;

08h00 – Procissão Motorizada com translação da imagem de São Cristóvão;

(Saída em frente da Igreja Matriz em direção à Lage com bênção dos veículos no retorno)

09h00 – Abertura da Feira;

10h30 – Missa Festiva;

Padrinhos: Motoristas e Caminhoneiros.

Presidente: Pe. Elias Della Giustina.

12h00 – Almoço e sorteio de brindes e dinheiro para os participantes da procissão;

12h30 – Apresentação Markus Nogaréth;

14h00 – Arrancadão de Gaiolas, Carros e Jeep;

(Proibida a entrada de bebidas no parque do arrancadão)

17h00 – Sorteio do bingo;

18h00 – Show com Jeito Safado. (Entrada Franca)