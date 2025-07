INSS e Receita Federal atendem moradores do Santa Tereza na ‘Carreta dos Direitos’ até esta sexta-feira, 25

Carreta dos Direitos da Defensoria Pública de Roraima – Foto: Ascom/DPE-RR



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Receita Federal atendem moradores do bairro Santa Tereza, zona Oeste de Boa Vista, até as 14h desta sexta-feira, 25, na Avenida São Sebastião, nº 1195. Os serviços fazem parte das ações da Defensoria Pública de Roraima (DPE-RR) com a “Carreta dos Direitos”.

Os serviços disponibilizados pelo INSS incluem inscrições no sistema previdenciário, emissão de guia GPS, protocolo de benefícios, extratos previdenciários, entre outras orientações.

“A parceria com a Defensoria Pública visa levar atendimento e informações aos segurados. Para quem mora aqui perto, é uma oportunidade de evitar o deslocamento até o Centro, onde o INSS normalmente atende. Estamos disponíveis para esclarecer dúvidas e auxiliar na entrada de benefícios”, explicou Ana Paula, técnica de Seguro Social.

Da mesma forma, a Receita Federal também está presente. Ela oferece serviços como: inscrição para CPF, cadastramento para incluir título de eleitor, atualização de dados, cancelamento, 2ª via do CPF, assim como outras orientações.

A Carreta dos Direitos oferece ainda atendimentos nas áreas cível, criminal, bem como mediação de conflitos e serviços de emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Documentação necessária:

Para receber atendimento, basta apresentar os seguintes documentos:

Documento oficial com foto

CPF

Comprovante de residência

Comprovante de renda

Documentos relacionados à demanda, como por exemplo: contratos, processos judiciais ou laudos médicos.

