A Secretaria de Saúde, em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), iniciou nesta semana um curso voltado para o manejo de complicações e emergências obstétricas no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth.

A formação faz parte das ações do Núcleo de Educação Permanente da unidade e tem como objetivo reforçar protocolos clínicos e atualizar os profissionais quanto às boas práticas de resposta rápida em casos de urgência obstétrica, situação que faz parte da rotina da unidade.

“Esse curso com a equipe da Fiocruz traz uma reciclagem essencial para os profissionais que lidam com emergências obstétricas diariamente. É uma atualização importante para relembrar todos os protocolos e garantir um atendimento rápido e eficiente. Como a maior maternidade do Norte, precisamos estar sempre preparados”, destacou o diretor-geral do HMI, Manoel Roque.

Durante o curso, os participantes têm acesso a conteúdo teórico e prático sobre procedimentos de estabilização, identificação de riscos, uso de tecnologias de suporte e cuidados humanizados às gestantes em situação de emergência.

“Acredito que o curso vai trazer melhorias significativas, tanto no atendimento quanto na educação permanente da equipe. Ele apresenta técnicas e tecnologias que podem ser úteis no cotidiano, mesmo que ainda não estejam totalmente implantadas no hospital”, ressaltou a enfermeira Letícia Santos de Souza, participante da formação.

O post Sesau promove curso sobre emergências obstétricas apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.