Agência Minas Gerais | Secretaria de Educação detalha ações que levaram estado à liderança nacional na redação do Enem

Minas Gerais fez história no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 ao alcançar o primeiro lugar nacional em desempenho de redação, ao atingir uma média de 621,5 pontos, reafirmando o protagonismo do Estado na educação pública. No entanto, o resultado só foi possível de ser alcançado após a adoção de uma estratégia integrada, que vai desde o uso inovador de tecnologias até a atuação direta das escolas em sala de aula.

Em uma live realizada na manhã desta sexta-feira (25/7), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) detalhou as ações que colocaram o estado no topo do ranking. O evento virtual foi aberto pelo secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, que parabenizou o trabalho dos servidores pela posição de destaque no Enem.

“Quero parabenizar e agradecer o trabalho de todos os professores, todos os servidores da Educação de MG, pois alcançamos uma posição de destaque no Enem em 2024 e eu tenho certeza que, para o futuro, continuaremos com esse destaque, pois o trabalho que tem sido feito em Minas Gerais é um trabalho muito sério, comprometido com a aprendizagem dos nossos alunos”, disse Igor.

Em seguida, a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Kellen Senra, detalhou outros resultados obtidos por estudantes de Minas Gerais no Enem. Um dos dados trazidos por Kellen foi o quantitativo de estudantes do 3º ano do Ensino Médio inscritos em 2024. Ao todo, 98.308 alunos fizeram as provas, sendo que 75.355 deles concluíram a redação.

Os números mais que dobraram se comparado a 2023, quando 41.231 estudantes fizeram a prova do Enem e 30.034 deles participaram da redação.

“O resultado trouxe um estudo para gente de quanto essa rede tem uma capacidade de desenvolvimento e de aperfeiçoar cada vez mais o trabalho do desenvolvimento da aprendizagem em Minas Gerais. Os dados refletem nacionalmente, mostrando que Minas tem seriedade no trabalho, que as nossas escolas e os professores têm seriedade no que fazem”, avaliou Kellen.

Entre as instituições de ensino da rede estadual que apresentaram os melhores resultados em redação estão a Escola Estadual José Augusto Ferreira, em Entre Folhas, com uma média de 828 pontos, seguida pela Escola Estadual Professor Francisco Lentz, em Caparaó, que apresentou uma média de 801,3 pontos. A Escola Estadual Manoel Correa Filho, em Divinópolis, completa o ranking com média de 780,9 pontos.

Inovação a serviço da educação

A tecnologia também foi uma forte aliada na conquista do primeiro lugar nacional em desempenho de redação do Enem. Entre as inovações, destaca-se a plataforma Enem MG, desenvolvida em parceria com a Editora Estudo Play.

A ferramenta, gratuita e acessível aos mais de 700 mil alunos do ensino médio da rede estadual, reúne livros digitais, videoaulas, trilhas personalizadas de estudo, simulados e um recurso inovador para a prática da redação. O estudante escreve seu texto à mão, fotografa e envia pela plataforma, que realiza a correção com apoio de inteligência artificial, oferecendo devolutiva rápida, personalizada e acessível.

Ainda em 2024, a SEE/MG promoveu três grandes provas de redação aplicadas em toda a rede, alcançando mais de 150 mil estudantes. Além disso, realizou dois simulados completos e organizou quatro aulões presenciais em diferentes regiões do estado, ampliando as oportunidades de preparação intensiva para o exame.