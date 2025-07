Prefeitura abre vagas para cursos gratuitos de crochê e administração – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação profissional exclusivos para mulheres: Toucas de Crochê e Assistente Administrativo. As aulas acontecerão entre os dias 28 e 31 de julho, na Escola de Capacitação para Mulheres (Escap SEMU), localizada na sede da secretaria, na Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro.

A iniciativa tem como objetivo promover a autonomia econômica feminina, oferecendo formação em áreas com elevado potencial de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

Arte que Transforma: Curso de Toucas de Crochê

Ministrado pela professora e artesã Zunilda Freitas, especialista em bordado e técnicas manuais, o curso será realizado no período matutino, das 8h às 11h. A formação abrange desde os pontos básicos do crochê até técnicas mais avançadas para confecção de toucas, incluindo orientações sobre escolha de materiais, leitura de gráficos e acabamento das peças.

“Além de ser uma forma de terapia, o crochê representa uma verdadeira fonte de renda. Muitas mulheres que participaram dos nossos cursos hoje sustentam suas famílias com o artesanato. Esta é uma oportunidade de transformar talento em negócio”, ressalta a professora Zunilda.

Profissão em Alta: Curso de Assistente Administrativo

Já no período vespertino, das 13h às 17h, será oferecido o curso de Assistente Administrativo, conduzido pela professora Helaine Bitencourt. A capacitação visa preparar mulheres para atuarem em diversos setores, como recursos humanos, vendas, financeiro e atendimento ao público.

Durante o curso, as participantes terão acesso a conteúdos essenciais sobre organização de documentos, gestão de arquivos e apoio às rotinas administrativas de empresas públicas e privadas.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma simples:

Pelo Instagram da SEMU: @semucg (link na bio)

Presencialmente na sede da SEMU

Pelo WhatsApp: (67) 99158-1466

As vagas são limitadas. Garanta sua inscrição e venha se capacitar com a SEMU!

#ParaTodosVerem A imagem de capa é uma arte com os cursos oferecidos nas cores rosa com letras brancas e assistente segurando um tablet com fundo branco e letras de cor azul.