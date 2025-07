Programa “HumanizAção Inverno” acolhe 8 pessoas em situação de rua neste sábado (26) – Agência de Notícias

Posted on

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) lembra que as inscrições para o 25º Prêmio Fritz Müller terminam dia 30 de junho e reforça que faltam apenas 15 dias para que empresas, instituições e organizações que atuam em Santa Catarina garantam sua participação na principal premiação ambiental do estado. Promovido pelo Governo do […]