Detran-RR divulga balanço de infrações registradas durante São João no Parque Anauá 2025

Com reforço na fiscalização, o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) registrou um clima de tranquilidade e segurança no trânsito no São João no Parque Anauá 2025, realizado de terça-feira, 22, a domingo, 27 de julho. Durante esses dias, os festejos juninos ocorreram sem grandes incidentes e com proteção para pedestres e condutores.

Com foco na segurança viária e organização do tráfego nas proximidades do Parque Anauá, o Detran-RR mobilizou uma equipe de 22 agentes de fiscalização, por turno, e sete viaturas distribuídas em pontos estratégicos, sendo que uma delas foi direcionada ao atendimento de possíveis ocorrências de alcoolemia e apoio a demandas de trânsito em outras áreas da capital.

Nesses dias de evento, foram realizadas as seguintes ações: fechamento de acessos para garantir a fluidez do trânsito; isolamento de áreas com grande circulação de pedestres e apoio contínuo na travessia da faixa de pedestres em frente ao Parque Anauá.

O diretor de Segurança de Trânsito do Detran-RR, Gueres Mesquita, disse que o Departamento atuou de forma integrada com as demais forças de segurança pública.

“Essa união de forças contribuiu significativamente para o êxito das operações e para a tranquilidade do evento. E o mais importante é que não foi registrado nenhum sinistro de trânsito grave durante o São João”, explicou.

Além do Detran-RR, estiveram presentes as seguintes instituições: Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública), Guarda Civil Municipal, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro.

Balanço de infrações registradas pelo Detran-RR:

Estacionar em fila dupla: 55 autos

Deixar de usar cinto de segurança: 31 autos

Dirigir sem habilitação: 6 autos

Não dar preferência ao pedestre: 18 autos

A FESTA

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Neste ano, a festa aconteceu em parceria e com recursos do Ministério do Turismo, que também incluiu o evento no calendário nacional de festas.

O Concurso Estadual de Quadrilhas reuniu 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

O post Detran-RR divulga balanço de infrações registradas durante São João no Parque Anauá 2025 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.