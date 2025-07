IFSP tem três pesquisadores contemplados com Bolsa de Produtividade do CNPq – IFSP

Outros sete pesquisadores do IFSP foram recomendados, mas não foram aprovados por falta de recursos

Três pesquisadores do IFSP foram contemplados com Bolsas de Produtividade no edital 2024 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), uma das mais prestigiadas instituições de fomento à ciência, tecnologia e inovação do Brasil.

O resultado final, divulgado na semana passada, atestou a aprovação dos docentes Alexandre Brincalepe Campo, Filipe Camargo Dalmatti e Italo Leite de Camargo como bolsistas. Outros sete pesquisadores do IFSP foram recomendados, mas não foram aprovados por falta de recursos.

A concessão de bolsas tem o intuito de valorizar pesquisadores que possuem produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento. Para Brincalepe, trata-se de um grande reconhecimento ao esforço do pesquisador que tem sucesso na busca de resultados na produção científica e tecnológica, com foco em atividades de inovação.

A chamada do CNPq selecionou projetos de pesquisa propostos considerando o rigor e o método científico. Segundo Ítalo, ter sido contemplado com a bolsa é um motivo de grande orgulho. “Recebê-la reforça a sensação de que estamos no caminho certo. Trata-se de um reconhecimento importante, pois essa bolsa é destinada a pesquisadores que vêm se destacando em suas áreas de atuação, sendo frequentemente concedida a docentes das mais renomadas universidades do país”.

Foram aprovados, ao todo, 6.057 bolsistas: 5.623 em Produtividade em Pesquisa (PQ, correspondente a 40% da demanda); 85 em Produtividade em Pesquisa Sênior (PQ–Sr, 55% da demanda); e 349 em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (cerca de 30% da demanda). A bolsa está atrelada à execução de um projeto com duração de 36 meses.

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP) do IFSP, Adalton Ozaki, avalia o resultado como muito positivo. “Mostra, acima de tudo, o talento e alto potencial dos pesquisadores do IFSP.” De acordo com ele, muitos dos projetos recomendados se beneficiaram de ações promovidas pela PRP. Entre as ações estão os editais de capacitação para submissão de projetos, os Centros de Pesquisa e Inovação. Além disso, há diversos fomentos, como os editais para fortalecimento de grupos de pesquisa, aceleração para criar cursos stricto sensu, entre outros.

A seguir, conheça um pouco mais sobre os projetos contemplados:

Pesquisador: Alexandre Brincalepe Campo (Campus São Paulo) — Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT)

Título do projeto: “Desenvolvimento de ferramentas de Internet das Coisas no contexto da Indústria 4.0”

Descrição: O tema está associado aos trabalhos que o pesquisador vem realizando em parceria com empresas por meio de projetos de inovação com contrapartida financeira. O projeto proposto deverá resultar no desenvolvimento e na implementação de soluções dedicadas a dispositivos que são utilizados no monitoramento e no controle de processos industriais. As aplicações envolvem tecnologias de Internet das Coisas Industrial (Industrial Internet of Things) e poderão ser aplicadas em problemas reais identificados pelos pesquisadores do LCA nos arranjos produtivos locais.

Pesquisador: Filipe Damatti (Campus Matão) — Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ)

Título do Projeto: “Estudo Computacional do Mecanismo de Transferência Eletrônica em Sistemas Híbridos Nanoestruturados”.

Descrição: O projeto busca compreender como ocorre a movimentação de elétrons entre diferentes materiais em nanoescala, como superfícies metálicas, biomoléculas e materiais bidimensionais, como o grafeno. Esse processo, conhecido como transferência eletrônica, é essencial para o funcionamento de dispositivos como sensores químicos, biossensores, baterias avançadas, transistores e sistemas eletrônicos flexíveis. Por meio de simulações computacionais sofisticadas, baseadas na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e em modelos de transporte eletrônico, o estudo visa prever o comportamento de novos materiais e auxiliar no design de dispositivos mais eficientes e sustentáveis. A pesquisa também explora como a interação entre moléculas biológicas e superfícies condutoras pode influenciar o transporte de carga elétrica, com aplicações em tecnologias de detecção molecular, diagnóstico clínico e sensores ambientais de alta sensibilidade. O projeto integra teoria e prática, com colaborações ativas com importantes instituições nacionais e internacionais, como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal Fluminense — Campus Volta Redonda (UFF), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Universidade de Brasília (UnB), a University of North Dakota (Estados Unidos), a Harvard University (Estados Unidos), a Humboldt Universität zu Berlin (Alemanha) e o National Institute for Materials Science — NIMS (Japão). O trabalho também está vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Eletrônica Orgânica (INCT–INEO), que reúne grupos de excelência em pesquisa experimental e teórica na área de materiais funcionais. A validação dos modelos computacionais com dados experimentais dessas colaborações fortalece a relevância e a aplicabilidade dos resultados.

Pesquisador: Ítalo Leite de Camargo — Campus Itaquaquecetuba

Título do projeto: Manufatura Aditiva de Cerâmicas Avançadas com Impressoras 3D Comerciais Não Dedicadas: Desenvolvimento de Suspensões e Otimização do Processo

Descrição: A pesquisa busca avanços no desenvolvimento de matérias-primas e na otimização do uso de impressoras 3D comerciais não dedicadas para a fabricação de componentes cerâmicos avançados, utilizando a técnica de fotopolimerização em cuba. O objetivo é viabilizar, de forma acessível, a produção de peças com geometrias complexas e personalizadas, com potencial aplicação nas áreas médica, odontológica e industrial.

O projeto dá continuidade aos desenvolvimentos já realizados pelo IFSP, em parceria com empresas do setor produtivo, como a Solcera do Brasil Materiais Avançados, e com grupos de pesquisa da USP, UFSCar e Universidad de Antioquia (Colômbia). A proposta tem potencial de gerar impacto direto na indústria nacional, promovendo a democratização da manufatura aditiva de cerâmica e ampliando o acesso à tecnologia por pequenos fabricantes e centros de pesquisa. O trabalho também prevê a formação de alunos em atividades de pesquisa aplicada e a produção científica em revistas internacionais, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão.