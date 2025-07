Maior edição do São João no Parque Anauá chega ao fim com três atrações nacionais

Após seis dias de intensa programação, o São João no Parque Anauá 2025 encerrou neste domingo, 27, com a participação de mais de 50 mil pessoas, segundo estimativa da PMRR (Polícia Militar de Roraima). A noite de encerramento contou com três atrações nacionais e marcou o fim da maior edição da história do evento, que se consolidou como o principal arraial do Norte do Brasil.

O público estimado nesta edição foi de cerca de 365 mil pessoas, considerando todos os dias da programação, e gerou mais de R$ 65 milhões na economia local.

A primeira apresentação da noite foi do cantor Jonas Esticado, que retornou a Roraima após dez anos e trouxe um repertório com sucessos como “Investe em mim”, “Moça do espelho”, “Karolina” e “Cê volta”. O artista agradeceu a recepção do público e destacou a importância do evento para a cultura popular.

“Essa é a minha segunda vez aqui, mas é como se fosse a primeira. Voltar em uma época como essa, com tanta energia, é muito especial. O que não faltou foi forró e música boa para a galera”, afirmou.

Na sequência, a dupla Guilherme & Benuto se apresentou pela primeira vez em Roraima com sucessos do sertanejo como “3 Batidas”, “Pulei na Piscina” e “Sigilo”. Em declaração no palco, os artistas destacaram a receptividade do público.

“Foi maravilhoso! Esperamos voltar outras vezes. A festa está muito bem organizada. Parabéns ao Governo do Estado e a toda equipe”, disseram.

Encerrando a programação, o cantor paranaense Jefferson Moraes, dono de hits como “Bebo Com Emergência”, “Coleção de Ex”, “Um Centímetro” e “Péssima Hora”.

Fazendo sua estreia no Estado, ele agradeceu a participação do público que compareceu ao parque. “Fiquei feliz com o convite. A galera pediu muita moda e fizemos o possível para entregar tudo no palco”, celebrou.

O governador Antonio Denarium destacou o impacto positivo do evento em diferentes áreas. “As quadrilhas juninas receberam o maior apoio financeiro da história de Roraima. O evento foi seguro, bem estruturado e voltado para toda a família. Tivemos presença de crianças, pais, avós, vizinhos, todos reunidos no Parque da Família Roraimense”, afirmou.

Público coroa maior edição de arraial roraimense

O evento recebeu aprovação do público ao longo de todos os dias da festa. Para a servidora Vilcineide Pontes, que compareceu em todas as noites, a edição de 2025 superou as anteriores. “Vim com toda a minha família. A festa estava muito boa, com atrações de qualidade. Superou minhas expectativas”, avaliou.

Thais Mendes também participou da programação e destacou a estrutura e organização do evento. “É minha primeira vez este ano, mas fiquei surpresa com tudo o que encontrei. O arraial está muito bem organizado”, disse.

A FESTA

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Neste ano, a festa aconteceu em parceria e com recursos do Ministério do Turismo, que também incluiu o evento no calendário nacional de festas.

O Concurso Estadual de Quadrilhas reuniu 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

IMAGENS DE DRONE: William Roth

O post Maior edição do São João no Parque Anauá chega ao fim com três atrações nacionais apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.