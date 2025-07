São João no Parque Anauá atrai mais de 365 mil pessoas e se consolida como maior arraial de Roraima

O São João no Parque Anauá 2025 chegou ao fim neste domingo, 27, reafirmando-se como o maior evento junino de Roraima. Durante seis dias de programação gratuita, o Parque Anauá recebeu mais de 365 mil pessoas que participaram de uma extensa programação com shows nacionais, apresentações de quadrilhas, gastronomia, artesanato e movimentação de economia criativa.

O público curtiu o último dia com três artistas nacionais, o primeiro a subir ao palco foi Jonas Esticado, seguido da dupla Guilherme & Benutto e Jefferson Moraes finalizando a noite animando milhares de pessoas no palco principal.

Ao avaliar o encerramento da festa, o governador Antonio Denarium destacou a importância do São João no Parque para o fortalecimento da cultura e da economia regional.

“Mais do que uma festa, o São João no Parque é um projeto de valorização cultural e fortalecimento da economia criativa. O público respondeu com entusiasmo, e os trabalhadores saíram com renda no bolso. É isso que queremos: cultura viva, segura e acessível”, avaliou.

Realizado pelo Governo do Estado por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), e neste ano com a novidade da parceria e recursos do Ministério do Turismo, o São João contou com 68 atrações locais e nove apresentações de artistas de nacionais, além da participação de 180 empreendedores distribuídos em barracas de alimentação, trailers, brinquedos e espaços de comercialização de produtos criativos e tradicionais que movimentou mais de R$ 65 milhões, considerando o impacto direto e indireto do festejo.

Ambiente seguro e acolhedor

A servidora pública Andreza Melão aproveitou a última noite de arraial para trazer a filha para passear. Na noite anterior, sábado,26, ela veio curtir o show sozinha e notou que apesar da movimentação intensa de pessoas, o ambiente passava segurança e acolhimento às famílias.

“Eu achei muito seguro, com diversidade de comida, de atrações. Ontem [26], quando vim, percebi que tinha muita criança, vi o parquinho que tem muitas opções de brinquedos, fora a comida e o doce que ela ama”, brincou Andreza.

A cada ano, o São João no Parque Anauá busca superar as expectativas, e com a segurança não foi diferente. O evento foi tranquilo e familiar, com policiamento reforçado durante as seis noites e contou com o apoio conjunto das forças de segurança.

Cerca de 150 militares atuaram por noite na estrutura de segurança reforçada por meio de um plano integrado, com a presença diária de da PMRR (Polícia Militar de Roraima), CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), PCRR (Polícia Civil de Roraima e Detran-RR (Departamento de Trânsito de Roraima), garantindo uma programação segura e diversificada. Nenhuma ocorrência grave foi registrada.

“Nessa interação das forças de segurança juntas, podemos proporcionar à população um ambiente tranquilo para que eles pudessem aproveitar o momento e festejar o São João”, afirmou o subcomandante-geral da Policia Militar de Roraima, coronel Izael Salazar.

QUADRILHAS

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas foi um dos momentos mais celebrados da programação, reunindo 28 agremiações em três grupos. Com investimento recorde de R$ 1,5 milhão em repasses às quadrilhas e R$ 159 mil em prêmios, o concurso revelou campeãs que encantaram o público com criatividade, ritmo e encenação.

No grupo Emergente, venceu a quadrilha Coração Alegre, com o tema “O brado de um povo guerreiro”. No grupo de Acesso, a vencedora foi a quadrilha Coração Caipira, que apresentou o tema “Caboclo Romeiro de São Pedro (Pescador)”, Já no grupo Especial, o título ficou com a quadrilha Eita Junino, que emocionou a plateia com o tema “A arte de quem vive da fé”.

Responsável pela condução técnica do evento, o secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, avaliou que a edição de 2025 é resultado da união entre planejamento, apoio institucional e participação popular. “Foi um esforço coletivo. Trouxemos atrações para todos os gostos, valorizamos os artistas locais e garantimos um espaço organizado e acolhedor. A cada ano, o São João no Parque Anauá cresce como símbolo de identidade roraimense”, finaliza.

A assistente contábil Caroline Oliveira marcou presença em três noites do evento e elogiou a organização do Parque. “Achei tudo bem organizado, a estrutura foi pensada diferente de outros anos e acho que a divisão ficou bem melhor, tanto a estrutura das quadrilhas quanto a do show”, disse.

Caroline também destacou o clima familiar do arraial e a segurança para levar o filho, mesmo em noites de maior público. “Na quarta-feira [25] eu achei que tinha muita gente, mas acho que foi por causa do show. Mas nada que atrapalhasse eu trazer ele, até porque viemos para assistir as quadrilhas”, ressaltou.

A FESTA

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. A festa deste ano foi de terça-feira, 22, até domingo, 27, com transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo.

A edição também foi a maior da história de Roraima: foram mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais.

Se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro, Companhia do Calypso, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes.

Outro destaque foi o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reuniu 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

IMAGENS DE DRONE: William Roth

O post São João no Parque Anauá atrai mais de 365 mil pessoas e se consolida como maior arraial de Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.